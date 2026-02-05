新竹縣115學年啟動竹北實中、自強高工新校 招生名額曝光
新竹縣政府持續深化教育布局，回應AI世代與產業快速變動的挑戰，將於115學年度同步啟動2所縣立高中招生作業，竹北實驗高中115學年度首屆預計招收80名學生，自強工業高級中等學校首屆招生名額包含免試入學174名、直升36名，並設有技優甄審12名與體育績優6名。
新竹縣長楊文科表示，教育是對下一代最重要的投資，縣府不僅興建校舍，更以長遠視野規畫教育藍圖。竹北實驗高中與自強高工的成立，正是回應家長對高品質、多元適性教育的期待，讓孩子就近能在新竹縣找到最適合自己的學習道路。
竹北實驗高中115學年度首屆預計招收80名學生，採特殊選才、申請入學及免試入學三大管道，竹苗區國中畢業生均可報名，邀請勇於探索、樂於挑戰的學子加入。
籌備處主任潘玳玉指出，自「U-School實驗教育計畫」獲國教署核定後，學校陸續舉辦創校工作坊、實驗教育沙龍、PBL教師工作坊等活動，名額一出即秒殺，顯見全國師生高度期待竹北實中的成立。更多辦學理念及招生詳情，歡迎各界至新竹縣立竹北實驗高級中等學校官方網站查詢( https://uschool.hcc.edu.tw/ )。
另一方面，自強工業高級中等學校則以「在地連結、全球移動」為辦學主軸，精準對接新竹科學園區與科技產業的人才需求，設有資訊科、電子科及化工科，課程聚焦數位科技應用、專題探究與實務導向學習。
校方規畫115學年度首屆招生名額包含免試入學174名、直升36名，並設有技優甄審12名與體育績優6名，透過「升學+證照」雙軌並進策略，輔導學生在校期間取得國家級技術士證照，提前累積職涯競爭力，為未來升學與就業奠定紮實基礎。
自強高工籌備處主任林湧順指出，為了讓學生或家長更了解自強高工的課程發展與未來進路，籌備處非常樂意前進各國中舉辦說明會，期待吸引更多對科技與實作有熱情的國中畢業生加入。更多課程及活動可至新竹縣立自強工業高級中等學校官方網站查詢(https://sites.google.com/jcjh.hcc.edu.tw/tcihs)。
新竹縣政府教育局表示，竹北實驗高中教學大樓與自強高工新建大樓一期工程，均力拚今年8月完工，展現縣府推動多元適性教育的決心。
