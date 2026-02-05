聽新聞
0:00 / 0:00

想得太美 AI聯盟延伸高中 教師不認同

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部推大專校院ＡＩ聯盟上路已滿一年半。示意圖，非當事人。本報資料照片
教育部推大專校院ＡＩ聯盟上路已滿一年半。示意圖，非當事人。本報資料照片

教育部近來力推推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，根據本報掌握，TAICA研議將學程向下延伸至高中，不過由於TAICA課程都是線上進行，引發高中教師憂心，質疑高中學制、課綱彈性都有限，更不可能放著學生不管，建議還是要與高中教師合作，而非要求高中生直接去看大學教授線上課程。

教育部常務次長朱俊彰證實，目前規畫希望往下延伸至高中服務。至於方式，教育部會重新剪輯課程教材，畢竟是不一樣的對象，考慮高中現場要有人帶領，目前仍由國教署和學校溝通。

朱俊彰表示，不可能放在必修課推行，評估只能安排於多元選修、特色課程或自主學習，教育部不會強制，取決於學校教師是否願意、是否做好準備，「不會一個口令一個動作要求都要做。」

據了解，國教署去年底召開線上會議，請與會教師至清大MOOCs觀看三門不同的大學線上課程並徵詢意見，稱會派助教到高中協助教學。

不過知情人士表示，該計畫預計使用高中多元選修，以非同步方式進行，但被認為不可行，在於多元選修要寫計畫並上傳課程平台，接受教育部委員檢視才能開課，若教師已擬定計畫與綱要，為何還要分給大學？

「他們把高等教育放入高中的想法太美好。」該知情人士直言，高中目前也有ＡＩ課程，都是高中教師知道學生程度、背景依此設計，建議還是要與高中老師合作。

全中教理事長史美奐也談到，學制、課綱彈性都有限，「沒有這麼大的空間能塞計畫。」若屆時要用自主學習時段，也不可能就這樣把學生放著不管，又目前不算學分、也沒算老師鐘點，那誰要幫忙看學生。

史美奐表示，國科會曾推動大學與高中合作課程開發的高三計畫，也幫高中培養種籽教師；台北市也推動數位實中，學生雖是閱覽線上課程，但需自行提出課程學習計畫、考核點，且通過教師審核，期末時檢驗是否達成設定的學習目標，應是教育部能借鏡的體制。

教育部 多元選修 課綱 國教署 自主學習
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高中赴海外交換放寬 部定、校訂必修可採數位學習

就任澎湖科大校長 李文熙盼成為引以為傲大學

擠世界大學排名...國科會主委吳誠文直指制度可笑、花錢能輔導

短影音影響前額葉、兒少記憶力恐變差 教育部學術網路禁連6大App

相關新聞

想得太美 AI聯盟延伸高中 教師不認同

教育部近來力推推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，根據本報掌握，TAICA研議將學程向下延伸至高中，不...

AI聯盟上路1年半 立委：教部仍未了解學生背景

教育部「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」上路約一年半，據統計，一一四學年第一學期維持五十五校參與，共十門課...

2026「畫家畫玉山」畫作徵選活動起跑

玉山銀行秉持深愛這片美麗家園及重視人文藝術的初衷，舉辦2026「畫家畫玉山」 繪畫徵件活動，本次共設置國際組、社會組及學生組三大組別，並提供首獎最高新臺幣100萬元獎金，邀請國內外熱愛繪畫的藝術人士及

教育部AI聯盟研議延伸至高中　擬用多元選修課 教師批想法「太美好」

教育部於全台55所大專校院推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，本報掌握，TAICA研議延伸至高中，教育...

教部AI聯盟上路一年半仍未了解學生科系　立委籲要更積極

教育部「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」上路約一年半，根據教育部數據，114學年第一學期維持55校參與，課...

「丟臉說、看不起」引發眾多學者抨擊 吳誠文致歉：無怨言

國科會主委吳誠文上月底在大學校長會議拋出學界「丟臉說」，引發學術界熱議，本周在國科會記者會上又再度拋出「看不起說」引發眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。