想得太美 AI聯盟延伸高中 教師不認同

教育部近來力推推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA）」，根據本報掌握，TAICA研議將學程向下延伸至高中，不過由於TAICA課程都是線上進行，引發高中教師憂心，質疑高中學制、課綱彈性都有限，更不可能放著學生不管，建議還是要與高中教師合作，而非要求高中生直接去看大學教授線上課程。

教育部常務次長朱俊彰證實，目前規畫希望往下延伸至高中服務。至於方式，教育部會重新剪輯課程教材，畢竟是不一樣的對象，考慮高中現場要有人帶領，目前仍由國教署和學校溝通。

朱俊彰表示，不可能放在必修課推行，評估只能安排於多元選修、特色課程或自主學習，教育部不會強制，取決於學校教師是否願意、是否做好準備，「不會一個口令一個動作要求都要做。」

據了解，國教署去年底召開線上會議，請與會教師至清大MOOCs觀看三門不同的大學線上課程並徵詢意見，稱會派助教到高中協助教學。

不過知情人士表示，該計畫預計使用高中多元選修，以非同步方式進行，但被認為不可行，在於多元選修要寫計畫並上傳課程平台，接受教育部委員檢視才能開課，若教師已擬定計畫與綱要，為何還要分給大學？

「他們把高等教育放入高中的想法太美好。」該知情人士直言，高中目前也有ＡＩ課程，都是高中教師知道學生程度、背景依此設計，建議還是要與高中老師合作。

全中教理事長史美奐也談到，學制、課綱彈性都有限，「沒有這麼大的空間能塞計畫。」若屆時要用自主學習時段，也不可能就這樣把學生放著不管，又目前不算學分、也沒算老師鐘點，那誰要幫忙看學生。

史美奐表示，國科會曾推動大學與高中合作課程開發的高三計畫，也幫高中培養種籽教師；台北市也推動數位實中，學生雖是閱覽線上課程，但需自行提出課程學習計畫、考核點，且通過教師審核，期末時檢驗是否達成設定的學習目標，應是教育部能借鏡的體制。