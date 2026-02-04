女兒遭踹頭住院…校方要求「被害者道歉」 柚子醫師怒辦轉學

網紅「柚子醫師」陳木榮日前揭露女兒在校疑似遭男同學踹頭霸凌，導致重傷住院，引發社會高度關注。3日他再度發文說明事件調查進度，透露校方已通知調查期限將「因故」延長一個月，同時也公開校方曾要求「被害者家長向全班致歉」的處理方式，讓他直呼難以理解與震驚。

陳木榮表示，女兒事件於去年12月6日經媒體報導後，依法視同檢舉成立，第一次調查會議後，依規定應在兩個月內完成調查並提出結果，然而近日卻收到校方來信，表示將延長一個月。他也向外界致歉，請關心事件的家長與社會大眾再耐心等待正式結果。

陳木榮指出，事情發生的時候，學校家長會原本就有個同年級家長群組，成員高達六百多人，許多家長都很關心事情的進展以及學校的後續處理方式。他強調，家長群組的設立目的原本就是促進學校與家長之間的溝通交流，有任何問題應該都可以透過該管道取得回覆。

不過，讓陳木榮最無法接受的，是事件發生後，校方人員曾在班級家長群組中表示，希望由學校出面，請他們夫妻向全班孩子致歉。他透露，女兒看到訊息後情緒相當低落，截圖傳給父母，讓他忍不住質疑：「為什麼要被害者道歉？」他直言，在責任尚未釐清前，校方卻要求被害者家長出面致歉，已明顯偏離校園安全事件中「保護被害者、避免二次傷害」的基本原則，也讓他們對校方的中立性與適切性產生重大疑慮，逐漸失去信任。

陳木榮進一步透露，考量孩子身心狀況與學習環境，夫妻倆已於去年底為女兒辦理轉學，目前孩子回到一個熟悉且能提供穩定支持的校園，老師認真盡責、同學友善，有助於恢復與適應。返校初期女兒行走仍不穩，需要拐杖輔助，但在師生關懷下，狀況已逐漸穩定。

身為父親，陳木榮也分享陪伴孩子治療的過程，回憶女兒曾兩度住院，有一段時間甚至完全無法行走，他親自背著孩子進出急診室，每天抱著孩子去上廁所。為了減輕孩子心理壓力，他還笑著對女兒說，「妳不要擔心，不能走路也沒關係，反正爸爸可以背著妳一輩子」，並鼓勵女兒「真正的善良，是在保護好自己的前提下，仍然選擇成為善良的人。這一直都是妳最珍貴的特質，即使受傷了，我們也不要忘記，保有一顆善良的心」。

最後，陳木榮感性表示，希望所有苦難就到他們為止，不要再有其他孩子經歷相同的傷害，也呼籲凡涉及兒少權益與安全的事件，都能被嚴肅看待、妥善處理，真正落實對被害者的保護。