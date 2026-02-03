聽新聞
0:00 / 0:00
補習才考得上好大學？家長指重點是「額外補充能力」：學測考到骨頭裡
補習可以說是學生的共同回憶，沒有補習的人實屬少數。一名家長在臉書社團「家有高中生」表示，不懂為什麼很多學生都有「補習才有好大學」的心態，詢問高中靠學校三年不夠嗎？
有些留言認為，學校教的遠遠不及學測考的，「光靠學校三年學習當然不夠，因為老師只教皮毛，但學測考到骨頭裡」、「光靠在學校教學時間真的不夠，額外補充能力（知識、抓重點、考試技巧…）是必要的」、「108課綱課本內容少，但是是假象，輔助資料一堆，大考都沒考課本的，說是延伸，沒補習，你怎麼知道怎麼延伸的」。
115年學測結束後，全教會解題教師群表示「死背書的時代正式終結」，指出社會跨科趨勢明顯，自然科也與時事、跨科整合，正是上述家長所擔心的「延伸資料不足」。
不過原貼文有家長指出，還是要看孩子自身個性及需求，如果本身就很自律，願意主動求知，或許不一定要補習；但如果孩子覺得不足，自認需要補習，也願意支持。
【編輯推薦】
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言