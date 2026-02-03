快訊

補習才考得上好大學？家長指重點是「額外補充能力」：學測考到骨頭裡

聯合新聞網／ 綜合報導
補習班示意圖。圖／聯合報系資料照
補習班示意圖。圖／聯合報系資料照

補習可以說是學生的共同回憶，沒有補習的人實屬少數。一名家長在臉書社團「家有高中生」表示，不懂為什麼很多學生都有「補習才有好大學」的心態，詢問高中靠學校三年不夠嗎？

有些留言認為，學校教的遠遠不及學測考的，「光靠學校三年學習當然不夠，因為老師只教皮毛，但學測考到骨頭裡」、「光靠在學校教學時間真的不夠，額外補充能力（知識、抓重點、考試技巧…）是必要的」、「108課綱課本內容少，但是是假象，輔助資料一堆，大考都沒考課本的，說是延伸，沒補習，你怎麼知道怎麼延伸的」。

115年學測結束後，全教會解題教師群表示「死背書的時代正式終結」，指出社會跨科趨勢明顯，自然科也與時事、跨科整合，正是上述家長所擔心的「延伸資料不足」。

不過原貼文有家長指出，還是要看孩子自身個性及需求，如果本身就很自律，願意主動求知，或許不一定要補習；但如果孩子覺得不足，自認需要補習，也願意支持。

補習 高中生 學測 108課綱

