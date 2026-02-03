聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／國小生態池 草花蛇現蹤

聯合報／ 記者周嘉茹

桃園中壢的自立國小打造水生生態池，五年來持續復育台灣原生物種，形成完整食物鏈與棲地。校方推動生物調查、夜間觀察等，三級保育動物「草花」也現蹤，成為都會區難得景象。

生態 小學生

延伸閱讀

國1桃園段大貨車追撞 車頭變形駕駛一度受困

中壢仁海宮頒發加菜金 感謝中壢分局春節守護治安不打烊

桃園中壢自立國小打造生態池 驚見保育類「草花蛇」現蹤

中壢街頭槍響大作！男疑變造車牌拒檢衝撞 警連開10多槍追緝中

相關新聞

講授三七五減租遭投訴「政治帶入校園」 代課教師喊累了心寒離職

高雄市一名國文代課老師近日在臉書發文，在課堂上講授台灣戰後土地改革政策，遭匿名人士來電，指控「將政治帶入校園」，還揚言向...

廣角鏡／國小生態池 草花蛇現蹤

桃園中壢的自立國小打造水生生態池，五年來持續復育台灣原生物種，形成完整食物鏈與棲地。校方推動生物調查、夜間觀察等，三級保...

新圍國小師生走讀菜市場 獨立書店讀者「理察先生」贊助出版小書

「相招來去踅菜市仔」，屏東縣新圍國小與獨立書店「小陽。日栽書屋」合作帶著18名中高年級學生們一起逛菜市場，將過程寫成文字...

暖暖高中薄膜屋頂半戶外球場動工 學生：不用擠在一起打排球羽球了

基隆市政府斥資近3000萬元，在市立暖暖高中體育館外的戶外籃球場地，施工興建薄膜屋頂半戶外球場。市長謝國樑今天出席機械動...

專業英文詞彙與聽寫說能力全國決賽 基隆二信高中3學生贏得團體冠軍

基隆市二信高中應用外語科學生參加「專業英日文詞彙與聽寫說能力大賽」，拿下專業英文詞彙組（商業與管理科目）全國高中職團體冠...

6歲童疑遭11歲童霸凌逼吞磁鐵 兒童除罪化警將交相關單位輔導

台南市傳出補習班霸凌事件，方姓家長向市議員林燕祝陳情，因6歲兒子上月27日在校外補習班疑遭11歲學長霸凌，強迫兒子吞下約...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。