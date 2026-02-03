通報延宕 台南市府挨批各自為政

台南某補習班發生疑似霸凌案，市府認定業者未依規定廿四小時內完成校安與社政通報，會立即開罰，然而近幾年南市學生霸凌事件屢遭質疑延宕通報，議員直言，市府內部對此類案件「各自為政」，應建立跨局處機制，別讓家長孤軍奮戰。

南市教育局表示，市府上個月治安會報中，決議建立學童偏差行為事件處理的有關機關之間通報機制，未來針對重大偶發事件，各機關間聯繫通報機制也會同步進行檢討優化。

社會局回應，針對學生校安及霸凌事件的通報，未來將主動協助教育局，強化對家長及相關人員在法律、醫療與心理諮商等面向的支援資源，同時也將加強學校及相關人員對校園霸凌防制準則，與後續處理流程的認識。

南市議員林燕祝二○二三年質詢指某明星國中有霸凌案，班導疑延遲通報；市議員李宗霖二○二四年五月踢爆某國小特教生遭霸凌，校方也延遲通報；不料上月廿七日，六歲男童在補習班疑被逼吞下磁鐵，警方第一時間即通報社會局等單位，但是補習班業者卻未依規定在廿四小時內完成通報，加上社會局與教育局等相關單位的資訊銜接出現落差。

市議員林燕祝指出，該案反映市府各局處在面對兒少安全與霸凌案件時，存在「各自為政」情形，缺乏明確行政交叉對口與處理程序，應建立跨局處即時通報與合作機制，確保事件發生第一時間即可啟動保護措施。

一名警官認為，此案凸顯市府跨局處的橫向聯繫與資訊整合仍顯不足，導致通報機制未即時啟動，家長須自行奔走各單位、重複說明案情，無形中加重受害家庭的心理與行政負擔。