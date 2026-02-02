快訊

報復性反彈行情起跑！台指期夜盤大漲300點

講授三七五減租遭投訴「政治帶入校園」 代課教師喊累了心寒離職

大S遺照首度曝光 小S致詞全文：想到姊最後3年有姊夫陪「我的心就會平靜」

新圍國小師生走讀菜市場 獨立書店讀者「理察先生」贊助出版小書

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「相招來去踅菜市仔」，屏東縣新圍國小與獨立書店「小陽。日栽書屋」合作帶著18名中高年級學生們一起逛菜市場，將過程寫成文字與圖畫，今年1月出版小書，感受閱讀就在生活中。記者劉星君／攝影
「相招來去踅菜市仔」，屏東縣新圍國小與獨立書店「小陽。日栽書屋」合作帶著18名中高年級學生們一起逛菜市場，將過程寫成文字與圖畫，今年1月出版小書，感受閱讀就在生活中。記者劉星君／攝影

「相招來去踅菜市仔」，屏東縣新圍國小與獨立書店「小陽。日栽書屋」合作帶著18名中高年級學生們一起逛菜市場，將過程寫成文字與圖畫，今年1月出版小書，感受閱讀就在生活中，走讀菜市場充滿樂趣，有水果攤阿伯抱3包冰棒請他們吃，原來當天是阿伯生日，大夥就站在路邊幫阿伯唱生日快樂歌，感受菜市場人情味。

屏東勝利星村獨立書店「小陽。日栽書屋」主人蔡依芸是新圍國小校友，推動閱讀不遺餘力，這項沉浸式閱讀計畫歷時約1年，先甄選出有興趣參與18名中高年級學生們，去年4月到6月利用周一晨讀時間共讀「菜市場搜神記」一書。

蔡依芸說，這項計畫感謝書店讀者「理察先生」全額贊助，讓他們無後顧之憂推動閱讀到學生們創作發表小書。

校長高珠鈴說，帶領學童們共讀，引導學生思考與聚焦，去年7月暑假實務課程，邀請「菜市場搜神記」作者蘇凌、微笑台灣總監李珮書、獨立書店主人蔡依芸與設計師馬力，帶領學生們，且走訪屏東市北區市場。

有學生開心的說，不認識水果攤阿伯突然抱著3包冰棒請他們吃，原來當天是阿伯生日，大家站在路邊圍著阿伯唱生日快樂歌；還有市場的花店大姐跟學童們玩猜對花名送隔壁攤的滷雞腳，沒想到隔壁滷雞腳一下送光了。

還有遇到水果攤阿伯送小朋友芭樂，學童生跟水果攤阿伯說，「阿伯祝你下輩子當有錢人，就不用賣芭樂了！」，充滿童趣。

學生們將走訪菜市場過程寫成作文、也有用圖畫表達，今年1月出版發表，學生們看到小書出版後，超開心，直呼「很有成就感」。

四年級林頁言說，「菜市場不只是買東西的地方，而是一個溫暖又有趣的空間」，原本只是一場普通的市場參訪，文字記錄後變成一本屬於自己作品，小書不但保存了當時感受，「也提醒我只要用心觀察，生活中的每一件小事都值得被寫下來」。

校長高珠鈴表示，閱讀讓學生不會只刷短影音，而是能靜下來與自我對話，涉獵知識。  

蔡依芸說，學生們們到菜市場體驗，也了解出版一本書從無到有的過程，希望在學生們心中種下閱讀種子，愛上看書。

水果攤阿伯看到學生們走訪菜市場，開心的拿出3袋冰棒請大家吃，原來當天是阿伯生日。圖／蔡依芸提供
水果攤阿伯看到學生們走訪菜市場，開心的拿出3袋冰棒請大家吃，原來當天是阿伯生日。圖／蔡依芸提供
「相招來去踅菜市仔」，屏東縣新圍國小與獨立書店「小陽。日栽書屋」合作帶著18名中高年級學生們一起逛菜市場，將過程寫成文字與圖畫，今年1月出版小書，感受閱讀就在生活中。記者劉星君／攝影
「相招來去踅菜市仔」，屏東縣新圍國小與獨立書店「小陽。日栽書屋」合作帶著18名中高年級學生們一起逛菜市場，將過程寫成文字與圖畫，今年1月出版小書，感受閱讀就在生活中。記者劉星君／攝影

生日 水果 屏東縣

延伸閱讀

AI結合GIS當助教 新北導入科技編撰6條走讀路線

走春新玩法！用雙腳感受台南年味 春節散步導覽免費報名

創10年新高！芭樂量產斷層 全台第三大產地彰化每公斤零售價破百

雲林「工藝之都」開課雕花到剪粘 大師講堂走讀歷史收穫滿滿

相關新聞

講授三七五減租遭投訴「政治帶入校園」 代課教師喊累了心寒離職

高雄市一名國文代課老師近日在臉書發文，在課堂上講授台灣戰後土地改革政策，遭匿名人士來電，指控「將政治帶入校園」，還揚言向...

新圍國小師生走讀菜市場 獨立書店讀者「理察先生」贊助出版小書

「相招來去踅菜市仔」，屏東縣新圍國小與獨立書店「小陽。日栽書屋」合作帶著18名中高年級學生們一起逛菜市場，將過程寫成文字...

暖暖高中薄膜屋頂半戶外球場動工 學生：不用擠在一起打排球羽球了

基隆市政府斥資近3000萬元，在市立暖暖高中體育館外的戶外籃球場地，施工興建薄膜屋頂半戶外球場。市長謝國樑今天出席機械動...

專業英文詞彙與聽寫說能力全國決賽 基隆二信高中3學生贏得團體冠軍

基隆市二信高中應用外語科學生參加「專業英日文詞彙與聽寫說能力大賽」，拿下專業英文詞彙組（商業與管理科目）全國高中職團體冠...

6歲童疑遭11歲童霸凌逼吞磁鐵 兒童除罪化警將交相關單位輔導

台南市傳出補習班霸凌事件，方姓家長向市議員林燕祝陳情，因6歲兒子上月27日在校外補習班疑遭11歲學長霸凌，強迫兒子吞下約...

桃園中壢自立國小打造生態池 驚見保育類「草花蛇」現蹤

桃園市中壢區自立國小座落於市區，在學校的努力之下，利用校園角落的有限空間，投入長達五年的規劃與實踐，逐步營造出一座兼具教...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。