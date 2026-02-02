新圍國小師生走讀菜市場 獨立書店讀者「理察先生」贊助出版小書

「相招來去踅菜市仔」，屏東縣新圍國小與獨立書店「小陽。日栽書屋」合作帶著18名中高年級學生們一起逛菜市場，將過程寫成文字與圖畫，今年1月出版小書，感受閱讀就在生活中，走讀菜市場充滿樂趣，有水果攤阿伯抱3包冰棒請他們吃，原來當天是阿伯生日，大夥就站在路邊幫阿伯唱生日快樂歌，感受菜市場人情味。

屏東勝利星村獨立書店「小陽。日栽書屋」主人蔡依芸是新圍國小校友，推動閱讀不遺餘力，這項沉浸式閱讀計畫歷時約1年，先甄選出有興趣參與18名中高年級學生們，去年4月到6月利用周一晨讀時間共讀「菜市場搜神記」一書。

蔡依芸說，這項計畫感謝書店讀者「理察先生」全額贊助，讓他們無後顧之憂推動閱讀到學生們創作發表小書。

校長高珠鈴說，帶領學童們共讀，引導學生思考與聚焦，去年7月暑假實務課程，邀請「菜市場搜神記」作者蘇凌、微笑台灣總監李珮書、獨立書店主人蔡依芸與設計師馬力，帶領學生們，且走訪屏東市北區市場。

有學生開心的說，不認識水果攤阿伯突然抱著3包冰棒請他們吃，原來當天是阿伯生日，大家站在路邊圍著阿伯唱生日快樂歌；還有市場的花店大姐跟學童們玩猜對花名送隔壁攤的滷雞腳，沒想到隔壁滷雞腳一下送光了。

還有遇到水果攤阿伯送小朋友芭樂，學童生跟水果攤阿伯說，「阿伯祝你下輩子當有錢人，就不用賣芭樂了！」，充滿童趣。

學生們將走訪菜市場過程寫成作文、也有用圖畫表達，今年1月出版發表，學生們看到小書出版後，超開心，直呼「很有成就感」。

四年級林頁言說，「菜市場不只是買東西的地方，而是一個溫暖又有趣的空間」，原本只是一場普通的市場參訪，文字記錄後變成一本屬於自己作品，小書不但保存了當時感受，「也提醒我只要用心觀察，生活中的每一件小事都值得被寫下來」。

校長高珠鈴表示，閱讀讓學生不會只刷短影音，而是能靜下來與自我對話，涉獵知識。

蔡依芸說，學生們們到菜市場體驗，也了解出版一本書從無到有的過程，希望在學生們心中種下閱讀種子，愛上看書。