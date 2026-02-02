講授三七五減租遭投訴「政治帶入校園」 代課教師喊累了心寒離職
高雄市一名國文代課老師近日在臉書發文，在課堂上講授台灣戰後土地改革政策，遭匿名人士來電，指控「將政治帶入校園」，還揚言向教育局投訴，因承受不了壓力，最終選擇離職。
發文教師余佐指出，前陣子代課社會科課程內容談到「三七五減租」、「公地放領」及「耕者有其田」等戰後土地改革政策，屬於課綱中應理解的歷史背景，不料卻接獲匿名電話，對方質疑為何在課堂中講授「威權時代的內容」，並指控其涉及政治立場，揚言向教育局投訴。
余佐表示，他當下回應內容屬於歷史與政策脈絡，並非政治宣傳，但雙方溝通未能取得共識，對方仍反覆強調將投訴，通話過程中，還因情緒失控而發生激烈口語衝突，讓他身心俱疲，通話結束後，校內生教組長上前關心，他才意識被多名同事目睹。
余佐在貼文中反思，匿名投訴機制讓教師在教學現場承受高度壓力，即使講授依法應教的歷史內容，也可能被質疑動機，他表示，事後並未接獲任何正式投訴或法律程序通知，但在反覆思考後，仍決定主動離職。
文末他寫道，在現行制度下教師往往動輒得咎，難以安心發揮專業所學，最終選擇離開，「累了，逃了，位置留給更適合的人吧」。
三七五減租是台灣戰後土地改革的重要政策，於1949年推行，核心精神是限制地主向佃農收取的租金比例，農地租金最高不得超過當年主要作物收成的37.5%，其餘收益歸佃農所有，藉此減輕佃農負擔、改善農民生活，不過這項政策也被批評剝削地主。
