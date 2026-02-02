快訊

講授三七五減租遭投訴「政治帶入校園」 代課教師喊累了心寒離職

大S遺照首度曝光 小S致詞全文：想到姊最後3年有姊夫陪「我的心就會平靜」

內政部喊話「李貞秀若無放棄陸籍應解職」 立院人士：明正常宣誓

講授三七五減租遭投訴「政治帶入校園」 代課教師喊累了心寒離職

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
行政院院史館內三七五減租等提案的公文。聯合報系資料照
行政院院史館內三七五減租等提案的公文。聯合報系資料照

高雄市一名國文代課老師近日在臉書發文，在課堂上講授台灣戰後土地改革政策，遭匿名人士來電，指控「將政治帶入校園」，還揚言向教育局投訴，因承受不了壓力，最終選擇離職

發文教師余佐指出，前陣子代課社會科課程內容談到「三七五減租」、「公地放領」及「耕者有其田」等戰後土地改革政策，屬於課綱中應理解的歷史背景，不料卻接獲匿名電話，對方質疑為何在課堂中講授「威權時代的內容」，並指控其涉及政治立場，揚言向教育局投訴。

余佐表示，他當下回應內容屬於歷史與政策脈絡，並非政治宣傳，但雙方溝通未能取得共識，對方仍反覆強調將投訴，通話過程中，還因情緒失控而發生激烈口語衝突，讓他身心俱疲，通話結束後，校內生教組長上前關心，他才意識被多名同事目睹。

余佐在貼文中反思，匿名投訴機制讓教師在教學現場承受高度壓力，即使講授依法應教的歷史內容，也可能被質疑動機，他表示，事後並未接獲任何正式投訴或法律程序通知，但在反覆思考後，仍決定主動離職。

文末他寫道，在現行制度下教師往往動輒得咎，難以安心發揮專業所學，最終選擇離開，「累了，逃了，位置留給更適合的人吧」。

三七五減租是台灣戰後土地改革的重要政策，於1949年推行，核心精神是限制地主向佃農收取的租金比例，農地租金最高不得超過當年主要作物收成的37.5%，其餘收益歸佃農所有，藉此減輕佃農負擔、改善農民生活，不過這項政策也被批評剝削地主。

國民政府來台後，從三七五減租開始，逐步實施到耕者有其田。聯合報系資料照
國民政府來台後，從三七五減租開始，逐步實施到耕者有其田。聯合報系資料照

教師 教育局 離職

延伸閱讀

巨大：啟動第3階段招聘費用補償方案 適用範圍擴大至前2年內離職移工

公司獎金收到84元 他猛吐槽：這什麼可悲數字？

台積電2奈米洩密案 陳力銘等3被告再延押2個月

牙醫診所院長不捨助理離職 給紅包趁機環抱強吻還想「再放肆一點」

相關新聞

講授三七五減租遭投訴「政治帶入校園」 代課教師喊累了心寒離職

高雄市一名國文代課老師近日在臉書發文，在課堂上講授台灣戰後土地改革政策，遭匿名人士來電，指控「將政治帶入校園」，還揚言向...

新圍國小師生走讀菜市場 獨立書店讀者「理察先生」贊助出版小書

「相招來去踅菜市仔」，屏東縣新圍國小與獨立書店「小陽。日栽書屋」合作帶著18名中高年級學生們一起逛菜市場，將過程寫成文字...

暖暖高中薄膜屋頂半戶外球場動工 學生：不用擠在一起打排球羽球了

基隆市政府斥資近3000萬元，在市立暖暖高中體育館外的戶外籃球場地，施工興建薄膜屋頂半戶外球場。市長謝國樑今天出席機械動...

專業英文詞彙與聽寫說能力全國決賽 基隆二信高中3學生贏得團體冠軍

基隆市二信高中應用外語科學生參加「專業英日文詞彙與聽寫說能力大賽」，拿下專業英文詞彙組（商業與管理科目）全國高中職團體冠...

6歲童疑遭11歲童霸凌逼吞磁鐵 兒童除罪化警將交相關單位輔導

台南市傳出補習班霸凌事件，方姓家長向市議員林燕祝陳情，因6歲兒子上月27日在校外補習班疑遭11歲學長霸凌，強迫兒子吞下約...

桃園中壢自立國小打造生態池 驚見保育類「草花蛇」現蹤

桃園市中壢區自立國小座落於市區，在學校的努力之下，利用校園角落的有限空間，投入長達五年的規劃與實踐，逐步營造出一座兼具教...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。