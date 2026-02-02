快訊

賴總統明親自主持記者會 說明台美合作進展

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

中國「漂浮的長城」演練鎖台 外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

暖暖高中薄膜屋頂半戶外球場動工 學生：不用擠在一起打排球羽球了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府在市立暖暖高中興建薄膜屋頂半戶外球場，圖為完工示意圖。圖／基市府教育處提供
基隆市政府在市立暖暖高中興建薄膜屋頂半戶外球場，圖為完工示意圖。圖／基市府教育處提供

基隆市政府斥資近3000萬元，在市立暖暖高中體育館外的戶外籃球場地，施工興建薄膜屋頂半戶外球場。市長謝國樑今天出席機械動土儀式時表示，會持續改善校園設施，為學生與市民打造更安全、舒適且友善的學習與生活環境。

謝國樑說，基隆是多雨城市，校園戶外運動與大型活動，常因天候受限，市府因此持續推動校園基礎建設改善。暖暖高中半戶外球場完工後，將提供通風良好、安全且具遮雨功能的活動場域，讓體育課程、校內活動及社團訓練得以穩定進行，也能作為社區共享空間，兼顧教育發展與全民運動需求。

暖暖高中校長單益章指出，學校現在有3處運動空間，分別是室內體育館和館外籃球場、人工草皮球場，雨天的時候學生活動空間變少。感謝市府和教育處幫助校方圓夢，半戶外球場完工後，學生雨天的運動空間增加，晴天也可避免艷陽曝曬，也可提供社團和社區民眾使用。

校方說，半戶外球場採用鋼構結構搭配薄膜屋頂，具備遮陽、避雨、採光與通風等特性，適合籃球、排球等球類運動使用，也可作為校內集會、典禮及多元教學活動空間，有效紓解校內大型活動場地不足問題。

高一學生張又文說，以前在體育館練球，因為有人打排球，有人打羽毛球，各自的場地都受限，希望半戶外球場完工後，不同球類場地不要擠在一起，場地改善了，一定可以打的更盡興。

暖暖高中家長會長張志成的孩子分別在暖中就讀國中和高中，他說，從孩子口中得知，有3種學生放學後會留在學校，分別是國三和高三晚自習學生、做科展和專題等自主學習學生，最後一種就是留下來打球。過去申請使用體育館球場，很快就額滿，樂見即將增加半戶外球場，他要代表家長謝討市府和校方提供學生更多的資源。

教育處副處長楊永芬表示，半戶外球場為師生高度期待的重要運動設施，目前全市已有23所學校設置半戶外球場，上課時間供師生使用，課餘及假日開放社區居民使用，促進校園與社區共享，提升基隆整體運動環境。

基隆市政府在市立暖暖高中興建薄膜屋頂半戶外球場，圖為完工示意圖。圖／基市府教育處提供
基隆市政府在市立暖暖高中興建薄膜屋頂半戶外球場，圖為完工示意圖。圖／基市府教育處提供
基隆市政府在市立暖暖高中興建薄膜屋頂半戶外球場，市長謝國樑今天出席機械動土儀式，並與眾人合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府在市立暖暖高中興建薄膜屋頂半戶外球場，市長謝國樑今天出席機械動土儀式，並與眾人合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府在市立暖暖高中興建薄膜屋頂半戶外球場，市長謝國樑今天出席機械動土儀式。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府在市立暖暖高中興建薄膜屋頂半戶外球場，市長謝國樑今天出席機械動土儀式。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府在市立暖暖高中興建薄膜屋頂半戶外球場，市長謝國樑今天出席機械動土儀式，並與眾人合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府在市立暖暖高中興建薄膜屋頂半戶外球場，市長謝國樑今天出席機械動土儀式，並與眾人合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府在市立暖暖高中興建薄膜屋頂半戶外球場，市長謝國樑今天出席機械動土儀式。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府在市立暖暖高中興建薄膜屋頂半戶外球場，市長謝國樑今天出席機械動土儀式。記者邱瑞杰／攝影

體育館 運動 暖暖高中

延伸閱讀

綠控汙水接管率不如林右昌時代 基隆市府澄清3年增6%優於前朝

民進黨批謝國樑推動汙水接管「死當」 基市府秀數據：真金不怕火煉

綠指污水接管率3年僅增3% 基隆市府駁斥

謝國樑主持警分局長交接談交通 努力打造行經斑馬線減速駕駛文化

相關新聞

暖暖高中薄膜屋頂半戶外球場動工 學生：不用擠在一起打排球羽球了

基隆市政府斥資近3000萬元，在市立暖暖高中體育館外的戶外籃球場地，施工興建薄膜屋頂半戶外球場。市長謝國樑今天出席機械動...

專業英文詞彙與聽寫說能力全國決賽 基隆二信高中3學生贏得團體冠軍

基隆市二信高中應用外語科學生參加「專業英日文詞彙與聽寫說能力大賽」，拿下專業英文詞彙組（商業與管理科目）全國高中職團體冠...

6歲童疑遭11歲童霸凌逼吞磁鐵 兒童除罪化警將交相關單位輔導

台南市傳出補習班霸凌事件，方姓家長向市議員林燕祝陳情，因6歲兒子上月27日在校外補習班疑遭11歲學長霸凌，強迫兒子吞下約...

桃園中壢自立國小打造生態池 驚見保育類「草花蛇」現蹤

桃園市中壢區自立國小座落於市區，在學校的努力之下，利用校園角落的有限空間，投入長達五年的規劃與實踐，逐步營造出一座兼具教...

礁溪鄉家長團體歲末傳愛 總會長自掏腰包贈中小學生紅包

宜蘭礁溪鄉校長家長會長聯誼會總會長陳翊豪今年元月甫接下新職，為了照顧礁溪鄉每位學童，他自掏腰包與聯誼會幹部到鄉內7所國中...

「葳格金牌日」尾牙運動會 海底撈等20家餐飲強勢品牌進駐

台中市葳格國際學校1日舉行「燃動未來 葳格金牌日」尾牙運動會，學校還請到人氣極高的中信兄弟啦啦隊Passion Sist...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。