暖暖高中薄膜屋頂半戶外球場動工 學生：不用擠在一起打排球羽球了

基隆市政府斥資近3000萬元，在市立暖暖高中體育館外的戶外籃球場地，施工興建薄膜屋頂半戶外球場。市長謝國樑今天出席機械動土儀式時表示，會持續改善校園設施，為學生與市民打造更安全、舒適且友善的學習與生活環境。

謝國樑說，基隆是多雨城市，校園戶外運動與大型活動，常因天候受限，市府因此持續推動校園基礎建設改善。暖暖高中半戶外球場完工後，將提供通風良好、安全且具遮雨功能的活動場域，讓體育課程、校內活動及社團訓練得以穩定進行，也能作為社區共享空間，兼顧教育發展與全民運動需求。

暖暖高中校長單益章指出，學校現在有3處運動空間，分別是室內體育館和館外籃球場、人工草皮球場，雨天的時候學生活動空間變少。感謝市府和教育處幫助校方圓夢，半戶外球場完工後，學生雨天的運動空間增加，晴天也可避免艷陽曝曬，也可提供社團和社區民眾使用。

校方說，半戶外球場採用鋼構結構搭配薄膜屋頂，具備遮陽、避雨、採光與通風等特性，適合籃球、排球等球類運動使用，也可作為校內集會、典禮及多元教學活動空間，有效紓解校內大型活動場地不足問題。

高一學生張又文說，以前在體育館練球，因為有人打排球，有人打羽毛球，各自的場地都受限，希望半戶外球場完工後，不同球類場地不要擠在一起，場地改善了，一定可以打的更盡興。

暖暖高中家長會長張志成的孩子分別在暖中就讀國中和高中，他說，從孩子口中得知，有3種學生放學後會留在學校，分別是國三和高三晚自習學生、做科展和專題等自主學習學生，最後一種就是留下來打球。過去申請使用體育館球場，很快就額滿，樂見即將增加半戶外球場，他要代表家長謝討市府和校方提供學生更多的資源。

教育處副處長楊永芬表示，半戶外球場為師生高度期待的重要運動設施，目前全市已有23所學校設置半戶外球場，上課時間供師生使用，課餘及假日開放社區居民使用，促進校園與社區共享，提升基隆整體運動環境。 基隆市政府在市立暖暖高中興建薄膜屋頂半戶外球場，圖為完工示意圖。圖／基市府教育處提供 基隆市政府在市立暖暖高中興建薄膜屋頂半戶外球場，市長謝國樑今天出席機械動土儀式，並與眾人合影。記者邱瑞杰／攝影 基隆市政府在市立暖暖高中興建薄膜屋頂半戶外球場，市長謝國樑今天出席機械動土儀式。記者邱瑞杰／攝影 基隆市政府在市立暖暖高中興建薄膜屋頂半戶外球場，市長謝國樑今天出席機械動土儀式，並與眾人合影。記者邱瑞杰／攝影 基隆市政府在市立暖暖高中興建薄膜屋頂半戶外球場，市長謝國樑今天出席機械動土儀式。記者邱瑞杰／攝影