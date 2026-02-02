專業英文詞彙與聽寫說能力全國決賽 基隆二信高中3學生贏得團體冠軍
基隆市二信高中應用外語科學生參加「專業英日文詞彙與聽寫說能力大賽」，拿下專業英文詞彙組（商業與管理科目）全國高中職團體冠軍。國立台灣師範大學等主辦單位希望透過比賽，強化學生生活與職場英、日語能力，並縮小學用落差。
二信今天表示，專業英日文（ESP）詞彙與聽寫說能力大賽由國立台師大、國立台灣科學教育館及新北市政府教育局共同主辦，目的在配合行政院2030雙語政策、教育部高教深耕計畫、大專校院學生雙語化學習計畫及12年國教新課綱，培養具國際競爭力與移動力的人才。
這項比賽先在各區域賽舉辦初賽，選出冠亞軍晉級參加全國決賽。二信高中高二學生鄒華贏得北一區專業英文詞彙組（PVQC）冠軍，參加決賽得到滿分成績，但因作答速度些微落後屈居亞軍。同班同學劉又儀、陳柏熏則是雙雙獲得決賽季軍。二信高中3名參賽學生都獲佳績，獲頒團體冠軍。
校方說，3名學生準備比賽期間，放學後或假日仍投入大量時間，反覆熟悉專業單字、練習聽寫與打字速度，師生群組中，指導老師常見學生在深夜回傳當晚練習結果。因為師生都不服輸，也不敢懈怠，參賽學習歷程成為難能可貴的收穫。
鄒華從校內初賽、北一區賽到全國決賽，成績都是滿分，但因作答速度稍慢與冠軍擦身而過，心情難免複雜，但也更深刻體會「人外有人、天外有天」。他說，長時間反覆練習與狀態調整的過程辛苦，但努力沒有白費，對未來學習是一大激勵。
指導老師王玉婷表示，3名學生參加的「商業與管理」類科，是專業英日文競賽最為激烈的類組之一，詞彙量高達1514字。對外語科學生而言，非本科專業的商管專業詞彙難度更高，挑戰性十足。
二信高中應用外語科主任蕭德娟說，練習過程中曾有學生因難度過高萌生退意，但在教師群不斷鼓勵下，遇到挫折彼此打氣、主動討論，最終成功站上全國舞台奪得團體總冠軍，充分展現二信高中應用外語科「互學共學、榮譽同行」的教育成果。
