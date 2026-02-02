6歲童疑遭11歲童霸凌逼吞磁鐵 兒童除罪化警將交相關單位輔導

台南市傳出補習班霸凌事件，方姓家長向市議員林燕祝陳情，因6歲兒子上月27日在校外補習班疑遭11歲學長霸凌，強迫兒子吞下約3公分長條形磁鐵，但事發後相關單位直到30日才啟動調查，且補習班推託監視器損毀，讓人難以接受；補習班今指出，接受調查中不予回應。

補習班今接獲記者詢問，表示因目前已進入調查階段，正接受相關單位調查，對此事件不便以及不予回應；台南市警第三分局今證實接獲報案，指出家長是在孩子返家後才得知此事，立即帶去醫院，並於昨天下午1時許報案，由於12歲以下兒童刑法除罪化，將回歸教育及社政體系。

警方指出，目前7至12歲兒童犯罪，將改依兒童及少年福利與權益保障法通知家長、監護人及兒童所屬學校，並聯繫社政機構介入，由社工評估後續處置；目前11歲男童與其家長都已到分局製作筆錄，後續將依交由學校、教育局及社會局介入處理輔導，採取保護性措施。

方姓家長今表示，上月27日晚上因兒子說肚子不舒服、不想吃晚餐，行為相當反常，甚至情緒表現很難過，媽媽發現不對勁，慢慢詢問才得知，兒子在補習班被學長強迫餵磁鐵的事情，當下趕緊帶兒子到醫院就醫，且第一時間也聯繫補習班，希望能調閱監視器釐清事發經過。

方姓家長說，補習班當下回覆說隔天才能看，但隔天卻遲遲等不到監視器畫面，一再追問之下，補習班又改口稱監視器硬碟壞掉，「補習班根本從一開始就沒打算提供」，且強迫兒子吞下磁鐵的學長，就是該補習班老師的兒子，該名老師得知後更推託「自己的兒子不會做這種事」。

教育局表示，該案由校方與家防中心在上月31日已主動請家長提出霸凌申請及向警局提出司法告訴，目前學校已組成霸凌調查小組啟動調查及調和程序。社會局則強調，後續會進一步檢討相關通報流程，未來在通報上也會同步通知家長，提供必要關懷與協助。