桃園中壢自立國小打造生態池 驚見保育類「草花蛇」現蹤

桃園市中壢區自立國小座落於市區，在學校的努力之下，利用校園角落的有限空間，投入長達五年的規劃與實踐，逐步營造出一座兼具教育與保育功能的生態區域。去年秋冬之際，學校結合課程辦理生態調查活動，意外發現水生池中居然出現保育類「草花蛇」的蹤影，讓師生親眼見證動植物共存共融的豐富生態樣貌。

桃園市教育局指出，自立國小生態池的前身原為兩棵高大的老榕樹，因感染褐根病而相繼枯死，校方未選擇封閉或填平，而是重新打造一處能讓學生親近自然、也能提供生物棲息的水生生態池。過程中，從水質改善、土壤調整到植栽配置，皆以「原生、友善、永續」為原則，逐步建立穩定的生態基礎，同時，學校著手復育台灣原生物種，栽植台灣萍蓬草、小杏菜等水生植物，並引入史尼氏小䰾、青鱂魚等原生魚類，讓生態池形成完整的食物鏈與棲地結構。

自立國小長期辦理生物調查、親子夜間觀察活動與生態社團課程，透過多元方式引導學生深入認識校園生態環境。在本學期一次例行的生態調查活動中，一名三年級學童正專心觀察與記錄蓋斑鬥魚的活動情形，卻無意間發現水面下有條蛇悠游而過，突如其來的畫面讓學童大聲呼叫，令現場師生又驚又喜。

經學生觀察，該生物為「草花蛇」全身以褐色為主，仔細看眼睛下方及眼部後方各有一條黑色的細紋，躲在草叢中具有非常好的保護色。老師向學生們科普，「草花蛇原本廣泛分布在台灣低海拔區域，現今因土地開發與棲地減少，使得族群數量銳減」，而這次由學生親自發現，成為孩子們難忘的學習記憶。

校長游文志表示，仰賴教師團隊的長期投入與跨界合作，學校結合生態專家提供專業諮詢，協助棲地營造與物種辨識，同時也有熱心家長與社區志工共同參與維護。校園中出現蛇類也會擔心是否具有毒性，是否會危及學生安全，種種疑問透過專業解說、課程指導與觀念的澄清後，培養學生可以有能力判斷與應變，如今所打造的生態池，期盼在現代校園中重現生態縮影。 自立國小水生池邊發現的草花蛇，為三級保育類野生動物。圖／桃園市教育局提供 自立國小利用校園角落的有限空間，投入長達五年的規劃與實踐，逐步營造出一座兼具教育與保育功能的生態區域。圖／桃園市教育局提供 自立國小長期辦理生物調查、親子夜間觀察活動與生態社團課程，透過多元方式引導學生深入認識校園生態環境。圖／桃園市教育局提供