快訊

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園中壢自立國小打造生態池 驚見保育類「草花蛇」現蹤

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
自立國小長期辦理生物調查、親子夜間觀察活動與生態社團課程，透過多元方式引導學生深入認識校園生態環境。圖／桃園市教育局提供
自立國小長期辦理生物調查、親子夜間觀察活動與生態社團課程，透過多元方式引導學生深入認識校園生態環境。圖／桃園市教育局提供

桃園市中壢區自立國小座落於市區，在學校的努力之下，利用校園角落的有限空間，投入長達五年的規劃與實踐，逐步營造出一座兼具教育與保育功能的生態區域。去年秋冬之際，學校結合課程辦理生態調查活動，意外發現水生池中居然出現保育類「草花」的蹤影，讓師生親眼見證動植物共存共融的豐富生態樣貌。

桃園市教育局指出，自立國小生態池的前身原為兩棵高大的老榕樹，因感染褐根病而相繼枯死，校方未選擇封閉或填平，而是重新打造一處能讓學生親近自然、也能提供生物棲息的水生生態池。過程中，從水質改善、土壤調整到植栽配置，皆以「原生、友善、永續」為原則，逐步建立穩定的生態基礎，同時，學校著手復育台灣原生物種，栽植台灣萍蓬草、小杏菜等水生植物，並引入史尼氏小䰾、青鱂魚等原生魚類，讓生態池形成完整的食物鏈與棲地結構。

自立國小長期辦理生物調查、親子夜間觀察活動與生態社團課程，透過多元方式引導學生深入認識校園生態環境。在本學期一次例行的生態調查活動中，一名三年級學童正專心觀察與記錄蓋斑鬥魚的活動情形，卻無意間發現水面下有條蛇悠游而過，突如其來的畫面讓學童大聲呼叫，令現場師生又驚又喜。

經學生觀察，該生物為「草花蛇」全身以褐色為主，仔細看眼睛下方及眼部後方各有一條黑色的細紋，躲在草叢中具有非常好的保護色。老師向學生們科普，「草花蛇原本廣泛分布在台灣低海拔區域，現今因土地開發與棲地減少，使得族群數量銳減」，而這次由學生親自發現，成為孩子們難忘的學習記憶。

校長游文志表示，仰賴教師團隊的長期投入與跨界合作，學校結合生態專家提供專業諮詢，協助棲地營造與物種辨識，同時也有熱心家長與社區志工共同參與維護。校園中出現蛇類也會擔心是否具有毒性，是否會危及學生安全，種種疑問透過專業解說、課程指導與觀念的澄清後，培養學生可以有能力判斷與應變，如今所打造的生態池，期盼在現代校園中重現生態縮影。

自立國小水生池邊發現的草花蛇，為三級保育類野生動物。圖／桃園市教育局提供
自立國小水生池邊發現的草花蛇，為三級保育類野生動物。圖／桃園市教育局提供
自立國小利用校園角落的有限空間，投入長達五年的規劃與實踐，逐步營造出一座兼具教育與保育功能的生態區域。圖／桃園市教育局提供
自立國小利用校園角落的有限空間，投入長達五年的規劃與實踐，逐步營造出一座兼具教育與保育功能的生態區域。圖／桃園市教育局提供
自立國小長期辦理生物調查、親子夜間觀察活動與生態社團課程，透過多元方式引導學生深入認識校園生態環境。圖／桃園市教育局提供
自立國小長期辦理生物調查、親子夜間觀察活動與生態社團課程，透過多元方式引導學生深入認識校園生態環境。圖／桃園市教育局提供

校園 桃園

延伸閱讀

中壢街頭槍響大作！男疑變造車牌拒檢衝撞 警連開10多槍追緝中

桃園八德汽修廠大火 鐵皮屋焚毀幸無人傷亡

TPBL／雲豹「南洋瘋豹」主題周 丁冠皓媽媽成神秘嘉賓

粉色浪漫來襲！桃園復興北橫「櫻花散步地圖」花期快看

相關新聞

桃園中壢自立國小打造生態池 驚見保育類「草花蛇」現蹤

桃園市中壢區自立國小座落於市區，在學校的努力之下，利用校園角落的有限空間，投入長達五年的規劃與實踐，逐步營造出一座兼具教...

礁溪鄉家長團體歲末傳愛 總會長自掏腰包贈中小學生紅包

宜蘭礁溪鄉校長家長會長聯誼會總會長陳翊豪今年元月甫接下新職，為了照顧礁溪鄉每位學童，他自掏腰包與聯誼會幹部到鄉內7所國中...

「葳格金牌日」尾牙運動會 海底撈等20家餐飲強勢品牌進駐

台中市葳格國際學校1日舉行「燃動未來 葳格金牌日」尾牙運動會，學校還請到人氣極高的中信兄弟啦啦隊Passion Sist...

校園新鮮事／屏東長榮百合國小生「舊部落巡禮」 體驗前人生活

屏東縣長榮百合國小每年舉辦返回舊部落之旅，帶學生回祖靈地巡禮。今年校長陳世聰與師生、家長、部落頭目等64人浩浩蕩蕩前往舊...

語感靠堅持！高中生陳譽拿下縣長盃英文第一名祕訣公開

南投縣第四屆縣長盃中小學生英文能力測驗比賽今天頒獎，南投高中學生陳譽拿下高中組第一名。他分享學習心得，每天固定閱讀英文、...

全校只剩9人 南投瑞竹國中115學年度停辦、併入竹山國中

受少子女化影響，南投縣竹山鎮瑞竹國中學生數持續下探，縣府評估瑞竹國中將於115學年度起停辦，由竹山國中接併。縣府日前召開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。