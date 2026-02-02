呂紹嘉領軍國家青年交響樂團 「夢響．飛揚」音樂會引進陳進畫作意象

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國家交響樂團（NSO）榮譽指揮呂紹嘉(圖中)將再度率領國家青年交響樂團（NSYO）青年音樂家，攜手鋼琴家亞歷山大．寇伯林（Alexander Kobrin），巡迴苗栗、嘉義、台南與台北舉辦《夢響．飛揚》音樂會。圖／NSO提供
國家交響樂團（NSO）榮譽指揮呂紹嘉(圖中)將再度率領國家青年交響樂團（NSYO）青年音樂家，攜手鋼琴家亞歷山大．寇伯林（Alexander Kobrin），巡迴苗栗、嘉義、台南與台北舉辦《夢響．飛揚》音樂會。圖／NSO提供

國家交響樂團（NSO）榮譽指揮呂紹嘉將再度率領國家青年交響樂團（NSYO）青年音樂家，攜手鋼琴家亞歷山大．寇伯林（Alexander Kobrin），巡迴苗栗、嘉義、台南與台北舉辦《夢響．飛揚》音樂會，與各地觀眾分享青春飛揚的音樂時光。

NSO指出，本次巡演曲目橫跨當代創作與經典名作，包含台灣作曲家李元貞管絃樂連篇作品首部曲《上游》世界首演，以及德沃札克洋溢思念與希望的經典之作——E小調第九號交響曲《新世界》，並由亞歷山大．寇伯林與NSYO共同演繹貝多芬C小調第三號鋼琴協奏曲。並首度與服裝品牌UUIN攜手合作，以陳進畫作《罌粟花》為靈感設計絲巾圖樣。陳進作為青年畫家，憑藉此作在藝壇綻放光彩。此一「青年初放」的寓意，符合國家青年交響樂團的形象。

呂紹嘉表示，此次曲目的特色和土地有著緊密關係，下半場德沃札克的《新世界》交響曲是他在美國思念故鄉時所寫的曲子，可說是世界上最有名的交響曲之一，作品所描繪的土地是為美國或家鄉。

李元貞管絃樂連篇作品首部曲《上游》為客家委員會與NSO共同委託創作，作曲家透過前往新竹縣高山地區進行田野踏查的經歷，以音樂描繪客家族群與泰雅族共同生活的記憶與情感，刻劃土地、人群與文化交織而成的聲音風景。

國家青年交響樂團（NSYO）於2023年7月由國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾創立，致力於為台灣及世界各地優秀青年音樂家打造一個結合專業培訓、實務演出與國際交流的養成平台。今年寒假正式邁入第六屆。NSYO每年透過公開甄選，廣邀來自不同文化背景的青年演奏家齊聚一堂，於寒暑假期間接受NSO各聲部首席及專業音樂家的密集指導，從合奏默契、音樂詮釋到舞台實務經驗，進行全方位培育。演出足跡除遍及台灣各地，亦曾前往新加坡、泰國及日本巡演，今年三月，NSYO團員亦將前往德國參與JDPh巡演，持續深化跨文化的藝術交流，拓展青年音樂家的國際視野與合作能量。

●《夢響．飛揚》2026 國家青年交響樂團寒期巡迴音樂會，2月6日至2月10日於苗北藝文中心演藝廳、國立新港藝術高級中學演藝廳、台南文化中心演藝廳、台北表演藝術中心大劇院演出。

交響樂團 音樂會 青年

