礁溪鄉家長團體歲末傳愛 總會長自掏腰包贈中小學生紅包

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪鄉校長家長會長聯誼會前往龍潭國小發送馬年紅包。圖／學校提供
礁溪鄉校長家長會長聯誼會前往龍潭國小發送馬年紅包。圖／學校提供

宜蘭礁溪鄉校長家長會長聯誼會總會長陳翊豪今年元月甫接下新職，為了照顧礁溪鄉每位學童，他自掏腰包與聯誼會幹部到鄉內7所國中小（含幼兒園）發送紅包，讓孩子們開心也感受被關愛，接下來陳翊豪還計畫針對家有急難的小朋友伸援手，成立個人專戶穩定就學。

礁溪鄉7所國中小含幼兒園約有1850名學生，發送每人100元聯合勸募愛心禮券總共18萬餘元，以前並沒有這樣的紅包獎勵，還是頭一次全鄉的小朋友通通有。陳翊豪說，他元月接任總會長，想說就從「我自己開始做起」，100元金額雖然不多，但是從小孩子開心笑容傳達出滿足喜悅，感到被關注與溫暖。

陳翊豪戶籍是新北市人，母親是礁溪鄉人，為了照顧母親住在宜蘭，以前擔任礁溪國小會長時就經常捐助排球隊，希望能夠培育出排球國手；其實，他的孩子都長大了，現在擔任校長家長會長聯誼會總會長，回饋家鄉與照顧學生是最主要宗旨，在發送馬年紅包的同時，他也鼓勵孩子好好念書，新年馬年平安。

鄉下的孩子有時家庭經濟狀況不穩定，遇有急難變故，三餐不定，可能連買制服的錢都沒有。陳翊豪說，針對家中有困難學生，經由學校認定後，校長家長會長聯誼會就會幫這位孩子成立應急臨時專戶，由大家捐助可能幾萬元或十幾萬元，由學校協助監管使用專戶，用專戶支應孩子就學所需度過難關，不致因家庭而影響學業。

礁溪鄉校長家長會長聯誼會總會長陳翊豪（左五）等人，前往玉田國小發送馬年紅包。圖／學校提供
礁溪鄉校長家長會長聯誼會總會長陳翊豪（左五）與幹部前往龍潭國小發送馬年紅包，由校長廖世凱代表收下。圖／學校提供
礁溪鄉校長家長會長聯誼會幹部前往鄉內7所國中小學，發送每位學生馬年紅包。圖／學校提供
聯誼 紅包

