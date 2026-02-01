快訊

「葳格金牌日」尾牙運動會 海底撈等20家餐飲強勢品牌進駐

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
以美食市集方式打造的尾牙盛會，網羅海底撈、屋馬等超過20家強勢品牌進駐。業者／提供
台中市葳格國際學校1日舉行「燃動未來 葳格金牌日」尾牙運動會，學校還請到人氣極高的中信兄弟啦啦隊Passion Sisters熱舞開場，4女神上場前先與創辦人袁昶平開心合影，為這場取代傳統辦桌式尾牙宴動運會掀起高潮。

此次活動最大驚喜，莫過於規格驚人的夢幻美食市集，網羅了海底撈火鍋、屋馬燒肉、鵝房宮、UG飲料、吳寶春麥方店與Feeling18巧克力工房等超過20家強勢品牌進駐。

這些鮮少現身戶外市集的餐飲名店，之所以能「破例」雲集，歸功於葳格家長的鼎力支持，可見家長對學校的高度認同，以及親師之間緊密的夥伴關係。

這場活動別出心裁地結合「運動競技」與「高規格美食市集」，並豪擲百萬摸彩獎金，主打「人人有獎」，開放上千名教職員攜家帶眷齊聚校園，展現強大的凝聚力。

活動由中信兄弟啦啦隊Passion Sisters熱舞開場，陣容堅強，包括韓籍成員JJUBI(朴善珠)、金渡兒，前日本女團TPE48的成員冼迪琦(小迪)，以及世界選美皇后曼容。四位女神合體，瞬間點燃全場熱情，現場宛如大型的粉絲見面會，合影人潮絡繹不絕，氣氛熱烈。

隨著聖火點燃，賽事正式展開。校方安排校際大隊接力、拔河與趣味競賽，還規劃了親子活動，讓教職員子女也能樂在其中。平日在講台上的老師換上運動服，拼勁絲毫不輸給學生。葳格董事會成員，以及從幼兒園到高中6個校區的校園長也都全數投入比賽，與同仁並肩揮汗。

葳格執行董事吳菀庭表示，身心健康的師長，是孩子最直接的榜樣。透過這場尾牙運動會，老師們親身實踐團隊合作與運動家的精神，希望這樣的「身教」能帶給學子正向的影響力，激勵他們在未來具備勇於挑戰自我的韌性。

總校長兼國際校區校長李海碩(左)榮獲MVE年度最佳員工獎。業者／提供
Passion Sisters上場前先心的與創辦人袁昶平合影。業者／提供
葳格董事會成員，以及從幼兒園到高中6個校區的校園長全數投入比賽。業者／提供
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters現場近距離互動。業者／提供
