快訊

騎電動單車逆向爆打高雄老夫妻 怪男遭起底是環保局清潔隊員工

謝典霖開箱溪州700坪豪宅「大概就一般人的家庭」 屋內有挑高室內籃球場

只在冰箱找到葉片枯萎的生菜？一作法讓它快速恢復爽脆口感

嘉華中學葉瑀綺 勇奪世界青少年跆拳道選拔賽金牌

中央社／ 嘉義市1日電

嘉義市嘉華中學學生葉瑀綺日前於「2026世界青少年跆拳道選拔錦標賽」勇奪女子組49公斤級金牌，取得國家代表隊資格，為嘉義市爭光，市長黃敏惠送上祝賀紅榜，期待更上層樓。

嘉義市政府今天發布新聞稿表示，葉瑀綺運動生涯成績斐然，曾獲112年全國青少年跆拳道錦標賽女子組49公斤級金牌、2024年世界中學運動會跆拳道女子組49公斤級銀牌、113年全國中等學校運動會國女組49公斤級金牌、114年全國中等學校運動會高女組跆拳道對打49公斤級銀牌。戰績輝煌。

黃敏惠表示，看到來自嘉義市的孩子將站上世界舞台，無比驕傲。這面金牌的背後，是日復一日的辛苦訓練與堅持不懈，更是對夢想永不放棄的最佳寫照；期待她在國際比賽有好成績。

教育處長郭添財說，葉瑀綺畢業於嘉義市垂楊國小、北興國中，目前就讀嘉華中學，在跆拳道運動上一直有優異表現，這也展示市府長期扎根國中小基層體育發展，系統性培育體育人才的成效，讓孩子在不同階段都能獲得支持與陪伴。

郭添財表示，葉瑀綺的優異表現，鼓舞更多年輕學子勇敢追夢。未來市府將持續深化校園體育與競技運動發展，讓更多嘉義孩子在世界舞台上發光發熱。

嘉義 運動 跆拳

延伸閱讀

森林之歌化身愛情舞台 嘉市集團結婚46對新人甜蜜牽手幸福再+1

黃敏惠任期最後1年調整小內閣 今聯合布達勞青處長等3主管

嘉義市府小內閣異動新任秘書長 黃敏惠拍板由他升任

嘉義市西區全民運動館工程進度破7成5 黃敏惠視察啟用營運期曝

相關新聞

校園新鮮事／屏東長榮百合國小生「舊部落巡禮」 體驗前人生活

屏東縣長榮百合國小每年舉辦返回舊部落之旅，帶學生回祖靈地巡禮。今年校長陳世聰與師生、家長、部落頭目等64人浩浩蕩蕩前往舊...

語感靠堅持！高中生陳譽拿下縣長盃英文第一名祕訣公開

南投縣第四屆縣長盃中小學生英文能力測驗比賽今天頒獎，南投高中學生陳譽拿下高中組第一名。他分享學習心得，每天固定閱讀英文、...

全校只剩9人 南投瑞竹國中115學年度停辦、併入竹山國中

受少子女化影響，南投縣竹山鎮瑞竹國中學生數持續下探，縣府評估瑞竹國中將於115學年度起停辦，由竹山國中接併。縣府日前召開...

留才穩校務！竹市加碼校園行政獎勵金 校長每月加2千、主任1千5

新竹市長高虹安今宣布，為體恤教學現場兼任教育行政工作老師的辛勞，除依教育部原定方案加發經費，每月校長再加發2千元，處室主...

校事會議要再亂校園半年？雄中校長拋改革「別再叫學校自己查自己」

校事會議屢傳爭議，教師團體日前走上街頭要求廢除，教育部卻只說再觀察半年，高雄中學校長莊福泰看不下去，臉書發文指出，近年台...

宜蘭3國中生援助受傷倒地翁 路人目擊喊話學校：拜託務必要表揚！

宜蘭國中3位學生昨天下午相約打籃球，途中發現一位老先生頭部流血倒地，無法起身，立刻上前協助，並幫忙叫救護車。溫暖善舉被一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。