嘉華中學葉瑀綺 勇奪世界青少年跆拳道選拔賽金牌
嘉義市嘉華中學學生葉瑀綺日前於「2026世界青少年跆拳道選拔錦標賽」勇奪女子組49公斤級金牌，取得國家代表隊資格，為嘉義市爭光，市長黃敏惠送上祝賀紅榜，期待更上層樓。
嘉義市政府今天發布新聞稿表示，葉瑀綺運動生涯成績斐然，曾獲112年全國青少年跆拳道錦標賽女子組49公斤級金牌、2024年世界中學運動會跆拳道女子組49公斤級銀牌、113年全國中等學校運動會國女組49公斤級金牌、114年全國中等學校運動會高女組跆拳道對打49公斤級銀牌。戰績輝煌。
黃敏惠表示，看到來自嘉義市的孩子將站上世界舞台，無比驕傲。這面金牌的背後，是日復一日的辛苦訓練與堅持不懈，更是對夢想永不放棄的最佳寫照；期待她在國際比賽有好成績。
教育處長郭添財說，葉瑀綺畢業於嘉義市垂楊國小、北興國中，目前就讀嘉華中學，在跆拳道運動上一直有優異表現，這也展示市府長期扎根國中小基層體育發展，系統性培育體育人才的成效，讓孩子在不同階段都能獲得支持與陪伴。
郭添財表示，葉瑀綺的優異表現，鼓舞更多年輕學子勇敢追夢。未來市府將持續深化校園體育與競技運動發展，讓更多嘉義孩子在世界舞台上發光發熱。
