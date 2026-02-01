快訊

教學／不只是筆記本！iPhone備忘錄實用妙招 保護隱私、開會速記都可以

國道三號5車連環撞 一車側翻一死二傷

美國伊朗談判中！川普暗示不打了 伊官員證實「有進展」

不擠專任教練窄門...「他」開俱樂部為台灣擊劍努力

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱林麗玉／台北即時報導
Nick是開業的擊劍俱樂部老闆，33歲的他本身還是現役國手、但他另一個身分是教練，29歲之前在學校擔任專任教練2年，因不滿制度，毅然決然決定自己開擊劍俱樂部。記者林麗玉／攝影
Nick是開業的擊劍俱樂部老闆，33歲的他本身還是現役國手、但他另一個身分是教練，29歲之前在學校擔任專任教練2年，因不滿制度，毅然決然決定自己開擊劍俱樂部。記者林麗玉／攝影

Nick指導國小生拿著近半身高長劍如何與對手攻防，擊劍練習場上發出鏗鏘的敲擊劍柄聲響。33歲的他本身還是現役國手、但他另一個身分是教練，29歲之前在學校擔任專任教練2年，因不滿制度，毅然決然決定自己開擊劍俱樂部。

「學校端有很多雜事，真正訓練教學的時數不長」、「做自己不擅長且不喜歡的事，違背了當初想當專任教練的初心。」在學校擔任過兩年專任運動教練的Nick，點出目前制度上的問題，儘管他花很多時間跟精力，培訓擊劍選手，但專任教練在學校端，仍有更多做不完的文書行政事務，讓他得將多數的時間綁在學校裡。

Nick26歲前全職當國手，因成績不錯打入全國第一，也順利考取專任教練執照。他說，擊劍相較於其他運動項目較為冷門，但體育不管什麼項目，都非常需要時間堆疊基礎，直言現在的專任教練制度，在學校必須花很多時間處理行政事務，真正訓練選手的教學時數不長，但時間也得綁在學校，根本「違背當初專任教練的目的。」

Nick也嘆，薪資也是一個問題，他建議，專任教練的評鑑應要用績效、加上基礎保障的雙軌資源制度。但現在是以比賽成績斷定，但應該要把比賽成績、與基層培訓時間拆開算，「你沒有看到我做多少事，只看我比賽有沒有拿獎牌，這對所有專任教練來說不合理。」

2024年巴黎奧運，擊劍選手陳弈通取得參賽資格，是時隔36年來首位男子奧運擊劍運動員。Nick說，台灣的擊劍在國際賽場並非弱勢，已有非常多優秀選手在台上發光發熱，相對應的，若教練等後勤支援無法提升，在選材上，以及能夠穩定持續的發展也會受限。

他同樣提到擊劍專任教練，缺額配給還是非常少，漸漸地很多好的人才必須轉換跑道，就曾有一位學員最後轉職當空姐，「你說可惜嗎？但也還是得生活。」對台灣體育界也是損失。

Nick是開業的擊劍俱樂部老闆，33歲的他本身還是現役國手、但他另一個身分是教練，29歲之前在學校擔任專任教練2年，因不滿制度，毅然決然決定自己開擊劍俱樂部。記者林麗玉／攝影
Nick是開業的擊劍俱樂部老闆，33歲的他本身還是現役國手、但他另一個身分是教練，29歲之前在學校擔任專任教練2年，因不滿制度，毅然決然決定自己開擊劍俱樂部。記者林麗玉／攝影

教練 巴黎奧運 運動

延伸閱讀

18歲電競新星陳又綱連退師友 奪下亞運國手頭銜

擊劍／青少年銳劍世界盃埃及站 我小將林雨潔帶傷奪冠 

陳戌源、李鐵等73人被「禁足」終身 13俱樂部扣分罰款

中職／豐富國手資歷與猿隊6冠加身 郭嚴文值得最後引退尊榮！

相關新聞

校園新鮮事／屏東長榮百合國小生「舊部落巡禮」 體驗前人生活

屏東縣長榮百合國小每年舉辦返回舊部落之旅，帶學生回祖靈地巡禮。今年校長陳世聰與師生、家長、部落頭目等64人浩浩蕩蕩前往舊...

全校只剩9人 南投瑞竹國中115學年度停辦、併入竹山國中

受少子女化影響，南投縣竹山鎮瑞竹國中學生數持續下探，縣府評估瑞竹國中將於115學年度起停辦，由竹山國中接併。縣府日前召開...

不擠專任教練窄門...「他」開俱樂部為台灣擊劍努力

Nick指導國小生拿著近半身高長劍如何與對手攻防，擊劍練習場上發出鏗鏘的敲擊劍柄聲響。33歲的他本身還是現役國手、但他另...

語感靠堅持！高中生陳譽拿下縣長盃英文第一名祕訣公開

南投縣第四屆縣長盃中小學生英文能力測驗比賽今天頒獎，南投高中學生陳譽拿下高中組第一名。他分享學習心得，每天固定閱讀英文、...

留才穩校務！竹市加碼校園行政獎勵金 校長每月加2千、主任1千5

新竹市長高虹安今宣布，為體恤教學現場兼任教育行政工作老師的辛勞，除依教育部原定方案加發經費，每月校長再加發2千元，處室主...

校事會議要再亂校園半年？雄中校長拋改革「別再叫學校自己查自己」

校事會議屢傳爭議，教師團體日前走上街頭要求廢除，教育部卻只說再觀察半年，高雄中學校長莊福泰看不下去，臉書發文指出，近年台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。