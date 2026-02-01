聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／屏東長榮百合國小生「舊部落巡禮」 體驗前人生活

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東縣長榮百合國小64名師生前往舊好茶部落生活3天2夜，體驗前人的生活、學習文化與技能。圖／長榮百合國小提供
屏東縣長榮百合國小64名師生前往舊好茶部落生活3天2夜，體驗前人的生活、學習文化與技能。圖／長榮百合國小提供

屏東縣長榮百合國小每年舉辦返回舊部落之旅，帶學生回祖靈地巡禮。今年校長陳世聰與師生、家長、部落頭目等64人浩浩蕩蕩前往舊好茶部落，小朋友走過這條長輩的遷徙之路，並整理舊家屋、體驗部落生活、學習文化技能，收穫滿滿。

莫拉克風災後，排灣族瑪家、大社部落及魯凱族好茶部落遷入禮納里永久屋展開新生活，長榮百合國小8年前開始帶學生回舊部落，體驗祖先早期生活方式。

陳世聰說，舊瑪家部落距離近、挑戰度低，學校每年安排中年級學生回鄉；舊好茶與舊大社路程遠、難度高，則輪流帶高年級學生前往。今年由29名教師、家長及部落頭目，帶35名高年級學生展開3天2夜「部落之行」，走訪的好茶部落為二級古蹟，是全台唯一國定古蹟聚落，2015年曾入選世界建築文物守護計畫，文化底蘊深厚。

入山前，大頭目以傳統儀式為師生祈福，接著一行人沿著長輩的遷徙路線由新好茶登行至舊好茶部落巡禮，大家一起整理家屋、排石板生火、製作傳統食物「阿拜」，學習相關儀式。學校更請魯凱族教授台邦．撒沙勒講授文化課程，並在修復好的石板屋住上一晚。

陳世聰說，孩子回到長輩曾經生活過的地方實際體驗，別具意義。今年許多家長也跟著孩子回到舊部落，有家長首次返家，內心感動不已。

長榮百合國小生學習前人的文化與技能。圖／長榮百合國小提供
長榮百合國小生學習前人的文化與技能。圖／長榮百合國小提供

屏東 排灣族 魯凱族

延伸閱讀

航向櫃寶鎮 扎根國小學童

女兒考試永遠倒數第一！媽媽1句話感動13萬網友：教養最高境界

台東利嘉林道夜探「中大獎」 大二生遇罕見草莓頭毒蛇

超商店員嘿咻國小女童觸法 賠60萬獲緩刑但「不得再見面」

相關新聞

校園新鮮事／屏東長榮百合國小生「舊部落巡禮」 體驗前人生活

屏東縣長榮百合國小每年舉辦返回舊部落之旅，帶學生回祖靈地巡禮。今年校長陳世聰與師生、家長、部落頭目等64人浩浩蕩蕩前往舊...

語感靠堅持！高中生陳譽拿下縣長盃英文第一名祕訣公開

南投縣第四屆縣長盃中小學生英文能力測驗比賽今天頒獎，南投高中學生陳譽拿下高中組第一名。他分享學習心得，每天固定閱讀英文、...

全校只剩9人 南投瑞竹國中115學年度停辦、併入竹山國中

受少子女化影響，南投縣竹山鎮瑞竹國中學生數持續下探，縣府評估瑞竹國中將於115學年度起停辦，由竹山國中接併。縣府日前召開...

留才穩校務！竹市加碼校園行政獎勵金 校長每月加2千、主任1千5

新竹市長高虹安今宣布，為體恤教學現場兼任教育行政工作老師的辛勞，除依教育部原定方案加發經費，每月校長再加發2千元，處室主...

校事會議要再亂校園半年？雄中校長拋改革「別再叫學校自己查自己」

校事會議屢傳爭議，教師團體日前走上街頭要求廢除，教育部卻只說再觀察半年，高雄中學校長莊福泰看不下去，臉書發文指出，近年台...

宜蘭3國中生援助受傷倒地翁 路人目擊喊話學校：拜託務必要表揚！

宜蘭國中3位學生昨天下午相約打籃球，途中發現一位老先生頭部流血倒地，無法起身，立刻上前協助，並幫忙叫救護車。溫暖善舉被一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。