校園新鮮事／屏東長榮百合國小生「舊部落巡禮」 體驗前人生活

屏東縣長榮百合國小每年舉辦返回舊部落之旅，帶學生回祖靈地巡禮。今年校長陳世聰與師生、家長、部落頭目等64人浩浩蕩蕩前往舊好茶部落，小朋友走過這條長輩的遷徙之路，並整理舊家屋、體驗部落生活、學習文化技能，收穫滿滿。

莫拉克風災後，排灣族瑪家、大社部落及魯凱族好茶部落遷入禮納里永久屋展開新生活，長榮百合國小8年前開始帶學生回舊部落，體驗祖先早期生活方式。

陳世聰說，舊瑪家部落距離近、挑戰度低，學校每年安排中年級學生回鄉；舊好茶與舊大社路程遠、難度高，則輪流帶高年級學生前往。今年由29名教師、家長及部落頭目，帶35名高年級學生展開3天2夜「部落之行」，走訪的好茶部落為二級古蹟，是全台唯一國定古蹟聚落，2015年曾入選世界建築文物守護計畫，文化底蘊深厚。

入山前，大頭目以傳統儀式為師生祈福，接著一行人沿著長輩的遷徙路線由新好茶登行至舊好茶部落巡禮，大家一起整理家屋、排石板生火、製作傳統食物「阿拜」，學習相關儀式。學校更請魯凱族教授台邦．撒沙勒講授文化課程，並在修復好的石板屋住上一晚。

陳世聰說，孩子回到長輩曾經生活過的地方實際體驗，別具意義。今年許多家長也跟著孩子回到舊部落，有家長首次返家，內心感動不已。 長榮百合國小生學習前人的文化與技能。圖／長榮百合國小提供