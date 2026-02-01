校園新鮮事／屏東長榮百合國小生「舊部落巡禮」 體驗前人生活
屏東縣長榮百合國小每年舉辦返回舊部落之旅，帶學生回祖靈地巡禮。今年校長陳世聰與師生、家長、部落頭目等64人浩浩蕩蕩前往舊好茶部落，小朋友走過這條長輩的遷徙之路，並整理舊家屋、體驗部落生活、學習文化技能，收穫滿滿。
莫拉克風災後，排灣族瑪家、大社部落及魯凱族好茶部落遷入禮納里永久屋展開新生活，長榮百合國小8年前開始帶學生回舊部落，體驗祖先早期生活方式。
陳世聰說，舊瑪家部落距離近、挑戰度低，學校每年安排中年級學生回鄉；舊好茶與舊大社路程遠、難度高，則輪流帶高年級學生前往。今年由29名教師、家長及部落頭目，帶35名高年級學生展開3天2夜「部落之行」，走訪的好茶部落為二級古蹟，是全台唯一國定古蹟聚落，2015年曾入選世界建築文物守護計畫，文化底蘊深厚。
入山前，大頭目以傳統儀式為師生祈福，接著一行人沿著長輩的遷徙路線由新好茶登行至舊好茶部落巡禮，大家一起整理家屋、排石板生火、製作傳統食物「阿拜」，學習相關儀式。學校更請魯凱族教授台邦．撒沙勒講授文化課程，並在修復好的石板屋住上一晚。
陳世聰說，孩子回到長輩曾經生活過的地方實際體驗，別具意義。今年許多家長也跟著孩子回到舊部落，有家長首次返家，內心感動不已。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言