快訊

冬天連殺7隻蚊子！半夜嗡嗡聲讓他氣炸 專家曝滅蚊方法

失業6天…張學友不忍了！7字爆驚人計畫

獨／船長涉嫌走私雙獅牌海洛因磚 陽明海運：主動通報配合調查

聽新聞
0:00 / 0:00

語感靠堅持！高中生陳譽拿下縣長盃英文第一名祕訣公開

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長盃英文能力測驗賽，吸引中彰投近300名學生參賽。圖／南投縣政府提供
南投縣長盃英文能力測驗賽，吸引中彰投近300名學生參賽。圖／南投縣政府提供

南投縣第四屆縣長盃中小學生英文能力測驗比賽今天頒獎，南投高中學生陳譽拿下高中組第一名。他分享學習心得，每天固定閱讀英文、遇生字查字典、不中斷學習節奏，才能維持語感，陳譽強調，語感一旦中斷，恢復起來需更多時間與努力。

本屆比賽吸引中彰投近300名學生參與，由彰化師範大學命題，涵蓋聽力、閱讀與引導式寫作，全面檢測學生英語應用能力。同德高中校長蔡枳松表示，透過比賽與日常教學結合，不僅提升學生學習動機，也讓城鄉學生在英語實力上逐步拉近差距。

南投縣政府配合2030雙語國家政策，積極投入師資與教學資源，目前全縣聘用46名全職外籍教師，服務61所學校；另有32名兼任外籍英語教學助理，支援35所學校，確保學生從國中小到高中都有穩定的雙語學習環境。教育處也逐年編列經費，補助教師海外進修，提升第一線教學專業能力。

副縣長王瑞德表示，英語不只是考試工具，而是連結世界的重要能力，希望學生勇敢開口、多使用語言，在錯誤中累積實力，突破地域限制。縣長許淑華推動「紮根本土、放眼世界」政策，將出國獎助學金提高至1300萬元，補助對象從大專院校延伸至國中小學生，提前為南投青年鋪設國際學習管道，增強全球競爭力。

南投高中學生陳譽（中）分享英語學習秘訣，每天不中斷學習節奏，維持語感。圖／南投縣政府提供
南投高中學生陳譽（中）分享英語學習秘訣，每天不中斷學習節奏，維持語感。圖／南投縣政府提供

南投縣 英語 小學生

延伸閱讀

全校只剩9人 南投瑞竹國中115學年度停辦、併入竹山國中

又呆又帥！黃文廷拍MV踢到停不下來　Ozone 成員突襲探班

影／一盅就要4888元！南投年菜狂銷賣破5萬套 業者樂做公益

名嘴喊台中「敬老愛心卡」放寬為每年兩萬點 何欣純：會評估

相關新聞

全校只剩9人 南投瑞竹國中115學年度停辦、併入竹山國中

受少子女化影響，南投縣竹山鎮瑞竹國中學生數持續下探，縣府評估瑞竹國中將於115學年度起停辦，由竹山國中接併。縣府日前召開...

語感靠堅持！高中生陳譽拿下縣長盃英文第一名祕訣公開

南投縣第四屆縣長盃中小學生英文能力測驗比賽今天頒獎，南投高中學生陳譽拿下高中組第一名。他分享學習心得，每天固定閱讀英文、...

留才穩校務！竹市加碼校園行政獎勵金 校長每月加2千、主任1千5

新竹市長高虹安今宣布，為體恤教學現場兼任教育行政工作老師的辛勞，除依教育部原定方案加發經費，每月校長再加發2千元，處室主...

校事會議要再亂校園半年？雄中校長拋改革「別再叫學校自己查自己」

校事會議屢傳爭議，教師團體日前走上街頭要求廢除，教育部卻只說再觀察半年，高雄中學校長莊福泰看不下去，臉書發文指出，近年台...

宜蘭3國中生援助受傷倒地翁 路人目擊喊話學校：拜託務必要表揚！

宜蘭國中3位學生昨天下午相約打籃球，途中發現一位老先生頭部流血倒地，無法起身，立刻上前協助，並幫忙叫救護車。溫暖善舉被一...

台日高中生共築101、戰鼓舞獅 僑泰高中SDGs課程搭建跨國情誼

日本橫濱中華學院25名師生昨赴台中僑泰高中參訪，校方安排戰鼓隊及舞獅隊迎賓，更規畫一系列特色課程，有Taiwan 101...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。