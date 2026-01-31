全校只剩9人 南投瑞竹國中115學年度停辦、併入竹山國中

受少子女化影響，南投縣竹山鎮瑞竹國中學生數持續下探，縣府評估瑞竹國中將於115學年度起停辦，由竹山國中接併。縣府日前召開公聽會聽取地方意見，家長聚焦學生通學安全、學習適應及未來升學發展。縣府除補助學生交通費、交通保險費及書籍簿本費，並建置學習與生活適應的輔導機制，協助學生適應。

南投縣教育處指出，瑞竹國中學生僅9人，同一班級學生數不超過4人，無論分組討論或合作學習皆受限，不利同儕互動與群育發展。經多次與地方、校方、家長溝通，並由專家學者評估後，決定停辦，由竹山國中接併學生。

公聽會中，不少家長表達對孩子適應問題的憂心。有家長指出，孩子原本在小校園中受到較多關注，轉至規模較大的學校，是否能被老師即時照顧，是家長最在意的問題；也有家長關切通學時間拉長，盼縣府在交通接送上提出更具體、穩定的配套。

教育處回應，已規劃補助學生交通費、交通保險費及書籍簿本費，並要求竹山國中預先建置學習與生活適應的輔導追蹤機制，確保學生在課程銜接與心理適應上獲得支持。針對交通接送困難家庭，縣府研議增加幸福巴士行駛路線，降低家長接送負擔。

教育處強調，學校停辦並非校地運用的終點，未來瑞竹國中校地與校舍，將在符合相關土地與房舍使用規定下轉型活化。

副縣長王瑞德表示，學校停辦以維護學生受教權與實質教育機會均等為原則，將同步兼顧學生照顧、教職員工工作保障及校地後續運用，並將家長與地方所提出的意見，納入後續政策執行的重要參考。

除瑞竹國中外，僅剩6人鹿谷鄉瑞峰國中與16人的竹山鎮大鞍國小也已納入調整評估，將比照瑞竹國中模式，規畫完整學生安置與交通配套，降低對家長與學生的衝擊。