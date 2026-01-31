快訊

獨／陽明海運出事了！環明輪船長走私數億元「雙獅牌」海洛因遭查獲

勞退新制特殊設計 讓60+仍工作的你可年年領退休金

台中2童遭餵不明藥物吐白沫亡！高大成指關鍵點：恐被折磨2小時慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

全校只剩9人 南投瑞竹國中115學年度停辦、併入竹山國中

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣瑞竹國中學生人數僅9人，115學年將停辦，併入竹山國中。圖／南投縣教育處提供
南投縣瑞竹國中學生人數僅9人，115學年將停辦，併入竹山國中。圖／南投縣教育處提供

受少子女化影響，南投縣竹山鎮瑞竹國中學生數持續下探，縣府評估瑞竹國中將於115學年度起停辦，由竹山國中接併。縣府日前召開公聽會聽取地方意見，家長聚焦學生通學安全、學習適應及未來升學發展。縣府除補助學生交通費、交通保險費及書籍簿本費，並建置學習與生活適應的輔導機制，協助學生適應。

南投縣教育處指出，瑞竹國中學生僅9人，同一班級學生數不超過4人，無論分組討論或合作學習皆受限，不利同儕互動與群育發展。經多次與地方、校方、家長溝通，並由專家學者評估後，決定停辦，由竹山國中接併學生。

公聽會中，不少家長表達對孩子適應問題的憂心。有家長指出，孩子原本在小校園中受到較多關注，轉至規模較大的學校，是否能被老師即時照顧，是家長最在意的問題；也有家長關切通學時間拉長，盼縣府在交通接送上提出更具體、穩定的配套。

教育處回應，已規劃補助學生交通費、交通保險費及書籍簿本費，並要求竹山國中預先建置學習與生活適應的輔導追蹤機制，確保學生在課程銜接與心理適應上獲得支持。針對交通接送困難家庭，縣府研議增加幸福巴士行駛路線，降低家長接送負擔。

教育處強調，學校停辦並非校地運用的終點，未來瑞竹國中校地與校舍，將在符合相關土地與房舍使用規定下轉型活化。

副縣長王瑞德表示，學校停辦以維護學生受教權與實質教育機會均等為原則，將同步兼顧學生照顧、教職員工工作保障及校地後續運用，並將家長與地方所提出的意見，納入後續政策執行的重要參考。

除瑞竹國中外，僅剩6人鹿谷鄉瑞峰國中與16人的竹山鎮大鞍國小也已納入調整評估，將比照瑞竹國中模式，規畫完整學生安置與交通配套，降低對家長與學生的衝擊。

南投縣 校地

延伸閱讀

影／南投酒醉瘋漢大鬧東華醫院！痛擊2急診醫護 連員警也遭殃

莽男喝醉撞破頭…送南投東華醫院發酒瘋 打傷護理師再襲警

南投高齡化全台第三 許淑華推「一學區一日照」竹山竹秀苑今開幕

台南台中南投12行政區土地開發注意 活動斷層地質敏感區新增2處

相關新聞

全校只剩9人 南投瑞竹國中115學年度停辦、併入竹山國中

受少子女化影響，南投縣竹山鎮瑞竹國中學生數持續下探，縣府評估瑞竹國中將於115學年度起停辦，由竹山國中接併。縣府日前召開...

留才穩校務！竹市加碼校園行政獎勵金 校長每月加2千、主任1千5

新竹市長高虹安今宣布，為體恤教學現場兼任教育行政工作老師的辛勞，除依教育部原定方案加發經費，每月校長再加發2千元，處室主...

校事會議要再亂校園半年？雄中校長拋改革「別再叫學校自己查自己」

校事會議屢傳爭議，教師團體日前走上街頭要求廢除，教育部卻只說再觀察半年，高雄中學校長莊福泰看不下去，臉書發文指出，近年台...

宜蘭3國中生援助受傷倒地翁 路人目擊喊話學校：拜託務必要表揚！

宜蘭國中3位學生昨天下午相約打籃球，途中發現一位老先生頭部流血倒地，無法起身，立刻上前協助，並幫忙叫救護車。溫暖善舉被一...

台日高中生共築101、戰鼓舞獅 僑泰高中SDGs課程搭建跨國情誼

日本橫濱中華學院25名師生昨赴台中僑泰高中參訪，校方安排戰鼓隊及舞獅隊迎賓，更規畫一系列特色課程，有Taiwan 101...

寫下新頁！淡水國中創校80年 攜手日本小美玉市四校締結姊妹校

新北市立淡水國民中學今(29)日啟動國際教育新里程，在創校80週年之際，首次締結跨國姊妹校，正式與日本茨城縣小美玉市轄內四所學校簽署教育交流協定，為淡中校史寫下嶄新的一頁。簽約儀式在新北市教育局副局長劉明超與日本小美玉市副市長深谷一広（Fukaya，Kazuhiro）共同見證下，由淡水國中校長王潔雯與小美玉市教育長羽鳥文雄（Hatori，Fumio）代表簽署，象徵淡水區與小美玉巿從城巿友好關係正式向下扎根，開展校園層級的深度合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。