留才穩校務！竹市加碼校園行政獎勵金 校長每月加2千、主任1千5
新竹市長高虹安今宣布，為體恤教學現場兼任教育行政工作老師的辛勞，除依教育部原定方案加發經費，每月校長再加發2千元，處室主任每月再加發1千500元，組長每月再加發1千元，2月1日起實施，盼透過制度化的實質回饋，穩定校園行政運作。
新竹市政府今舉辦市立學校校長續任就職典禮，續任校長包含新竹國小校長胡如茵、民富國小校長吳淑雯及茄苳國小校長張淑玲。3位校長於任內致力校務經營與教育品質提升，辦學成果深獲肯定，並獲家長與教師高度支持，市府表達誠摯祝賀與肯定。
高虹安指出，校長是學校發展的重要領航者，竹市邁入「AI教育元年」，市府將持續深化「新竹好學」教育願景，推動以學生為核心的教育政策，打造更完善的學習環境。
高虹安說，市府近年積極推動「教育新心三亮點」政策，包含行政減量以支持教師安心教學、精進教學品質讓家長放心，以及市府用心落實教育施政，期盼透過政策支持與學校實務相互配合，提升整體教育能量。
新竹市教育處長林立生表示，面對快速變動的科技趨勢與教育環境，校長在行政領導與教學發展上扮演關鍵角色。期許校長秉持正向態度推動校務，並以創新思維因應教育趨勢，透過前瞻規畫與有效執行，引領學校持續成長，落實以學生學習為核心的教育品質。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言