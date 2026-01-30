校事會議要再亂校園半年？雄中校長拋改革「別再叫學校自己查自己」

校事會議屢傳爭議，教師團體日前走上街頭要求廢除，教育部卻只說再觀察半年，高雄中學校長莊福泰看不下去，臉書發文指出，近年台灣校園變了，學校不再只是單純教學，反而成為「法院與調查單位」，極為諷刺。

莊福泰指出，一旦啟動校事會議或相關調查機制，無論案件涉及霸凌、性別平等或教學不力，教師與校長往往被迫投入大量時間撰寫調查報告、出席會議與回應攻防，原本應專注教學與校務領導的角色，反而陷入長期消耗。

他認為，校事會議只會讓學校行政量能崩潰、教學品質被迫犧牲，也加深家長對師師相護的質疑，教師則因缺乏法律專業的調查程序而陷入恐慌，調查過程可能演變為職場獵巫，校長更成為裡外不是人的壓力承受者。

「請讓上帝的歸上帝，調查的歸專業。」莊福泰表示，調查與定罪並非學校本務，應回歸專業分工，比較美國、日本、法國、英國與韓國等國處理不適任教師或教學不力的制度，除英國因特殊的學校法人制度外，幾乎沒有國家要求「學校自己查自己」。

例如，日本由縣級教育委員會負責調查，美國由學區聘請專業律師與人資單位處理，法國由國家督學獨立視導，韓國則由教育廳層級的教育公務員懲戒委員會統一處理。

基於比較結果，他提出三項制度改革建議，首先，調查權應「層級上收」，由縣市政府成立獨立委員會，將調查權自學校移出，以避免人情壓力與校長濫權爭議。

其次，調查機制應引入具法律背景與資深教育專業的外部專家，建立雙軌調查制度，而非僅由短期受訓的教師兼任，學校應回歸教育本位，負責問題通報與學生輔導，至於調查與定性，則交由受過專業訓練的團隊處理。

莊福泰也說，制度改革同時必須正視濫訴成本過低的問題，並區分重大案件與僅需提醒、規勸即可改善的缺失，後者應透過校內機制處理，避免動輒啟動高成本調查。

他強調，透過制度分流與專業分工，才能重建校園內的親師互信，讓學校回到以教育為核心的正常運作軌道。