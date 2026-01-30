快訊

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

校事會議要再亂校園半年？雄中校長拋改革「別再叫學校自己查自己」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
雄中校長莊福泰列表比較各國處理不適任教師或教學不力的制度各有不同，唯一共同點是沒有學校自己查自己。圖／取自莊福泰臉書
雄中校長莊福泰列表比較各國處理不適任教師或教學不力的制度各有不同，唯一共同點是沒有學校自己查自己。圖／取自莊福泰臉書

校事會議屢傳爭議，教師團體日前走上街頭要求廢除，教育部卻只說再觀察半年，高雄中學校長莊福泰看不下去，臉書發文指出，近年台灣校園變了，學校不再只是單純教學，反而成為「法院與調查單位」，極為諷刺。

莊福泰指出，一旦啟動校事會議或相關調查機制，無論案件涉及霸凌、性別平等或教學不力，教師與校長往往被迫投入大量時間撰寫調查報告、出席會議與回應攻防，原本應專注教學與校務領導的角色，反而陷入長期消耗。

他認為，校事會議只會讓學校行政量能崩潰、教學品質被迫犧牲，也加深家長對師師相護的質疑，教師則因缺乏法律專業的調查程序而陷入恐慌，調查過程可能演變為職場獵巫，校長更成為裡外不是人的壓力承受者。

「請讓上帝的歸上帝，調查的歸專業。」莊福泰表示，調查與定罪並非學校本務，應回歸專業分工，比較美國、日本、法國、英國與韓國等國處理不適任教師或教學不力的制度，除英國因特殊的學校法人制度外，幾乎沒有國家要求「學校自己查自己」。

例如，日本由縣級教育委員會負責調查，美國由學區聘請專業律師與人資單位處理，法國由國家督學獨立視導，韓國則由教育廳層級的教育公務員懲戒委員會統一處理。

基於比較結果，他提出三項制度改革建議，首先，調查權應「層級上收」，由縣市政府成立獨立委員會，將調查權自學校移出，以避免人情壓力與校長濫權爭議。

其次，調查機制應引入具法律背景與資深教育專業的外部專家，建立雙軌調查制度，而非僅由短期受訓的教師兼任，學校應回歸教育本位，負責問題通報與學生輔導，至於調查與定性，則交由受過專業訓練的團隊處理。

莊福泰也說，制度改革同時必須正視濫訴成本過低的問題，並區分重大案件與僅需提醒、規勸即可改善的缺失，後者應透過校內機制處理，避免動輒啟動高成本調查。

他強調，透過制度分流與專業分工，才能重建校園內的親師互信，讓學校回到以教育為核心的正常運作軌道。

教師 機制 日本

延伸閱讀

影／有捐有保庇？牧師要信徒90秒內捐30萬元 「神才祝福你變富翁」

華府智庫批評壽險匯率會計制度 彭金隆首度回應

勞陣呼籲推動制度改革 讓就業保險法照顧勞工

獨／蘇逸洪坦言不會播新聞 「退休的時候，上帝就把我的能力拿走了」

相關新聞

宜蘭3國中生援助受傷倒地翁 路人目擊喊話學校：拜託務必要表揚！

宜蘭國中3位學生昨天下午相約打籃球，途中發現一位老先生頭部流血倒地，無法起身，立刻上前協助，並幫忙叫救護車。溫暖善舉被一...

校事會議要再亂校園半年？雄中校長拋改革「別再叫學校自己查自己」

校事會議屢傳爭議，教師團體日前走上街頭要求廢除，教育部卻只說再觀察半年，高雄中學校長莊福泰看不下去，臉書發文指出，近年台...

台日高中生共築101、戰鼓舞獅 僑泰高中SDGs課程搭建跨國情誼

日本橫濱中華學院25名師生昨赴台中僑泰高中參訪，校方安排戰鼓隊及舞獅隊迎賓，更規畫一系列特色課程，有Taiwan 101...

寫下新頁！淡水國中創校80年 攜手日本小美玉市四校締結姊妹校

新北市立淡水國民中學今(29)日啟動國際教育新里程，在創校80週年之際，首次締結跨國姊妹校，正式與日本茨城縣小美玉市轄內四所學校簽署教育交流協定，為淡中校史寫下嶄新的一頁。簽約儀式在新北市教育局副局長劉明超與日本小美玉市副市長深谷一広（Fukaya，Kazuhiro）共同見證下，由淡水國中校長王潔雯與小美玉市教育長羽鳥文雄（Hatori，Fumio）代表簽署，象徵淡水區與小美玉巿從城巿友好關係正式向下扎根，開展校園層級的深度合作。

迎接淡水國小130週年 上千件學童陶藝打造公共生態藝術牆

為了迎接淡水國小130週年的到來，學校美術班老師帶著學童著手用陶土來手作藝術作品，並將全校800多位學童，總計1千多件的作品，燒製成陶盤拼貼在學校外牆，做為公共生態藝術牆面，在學校老師帶領下，讓學生將自己的作品，透過藝術牆工程師傅的指導，用水泥貼在校園外牆的大型花朵上頭，讓學生體驗製作的趣味過程。

人文國中小師生憂實驗教育壓縮 宜縣府：持續維護

宜蘭縣人文國中小師生及家長今天向教育部陳情，擔憂學校改為「公辦公營」後，會壓縮實驗教育空間。縣府回應，實驗教育課程與精神...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。