宜蘭3國中生援助受傷倒地翁 路人目擊喊話學校：拜託務必要表揚！

宜蘭國中3位學生昨天下午相約打籃球，途中發現一位老先生頭部流血倒地，無法起身，立刻上前協助，並幫忙叫救護車。溫暖善舉被一對老夫婦看到並拍下照片，請學校務必要表揚。校方今天將公開表揚義行，家長會長簡志祥也會致贈小紅包。

一對老夫婦昨天下午3時許走進宜蘭國中學務處，表示稍早在宜蘭河濱公園土坡球場，有一位老人家受傷倒地，頭部流血，無法自行起身。當時正好有學校的學生在現場，主動上前協助，將傷者扶起並立即撥打電話叫救護車，直到傷者順利上擔架後才離開。

老夫婦告訴學校老師，從學生背的書包認出是宜蘭國中學生，非常讚賞他們熱心助人的行為，拜託學校務必要表揚。

校長張秀梅表示，從老夫婦提供的照片，確認協助救人的學生為904班的劉昊均、黃子恩、藍浚愷。因3名學生可能覺得只是舉手之勞，並未告知學校，學校詢問後才得知，3人昨天下午2時左右，在前往打球的路上，發現一名老先生坐在地上，頭部受傷流血，拐杖掉在身旁，雖然意識清楚，但已無法行動，立即通報救護單位並在旁協助。

張秀梅說，這3名學生平時較為好動，前幾天學校舉辦三國闖關活動，3人還男扮女裝，非常活潑，但都相當有禮貌。在如此緊急的狀況下，3名學生能冷靜判斷、主動伸出援手，展現難能可貴的同理心與責任感，非常值得表揚。

她表示，一般來說會開學後才表揚，但認為表揚要及時，所以利用今天寒假輔導課最後一天公開表揚，家長會長也會包紅包，給予他們大大的肯定，開學後也會再全校師生前公開表揚。

宜蘭國中將3名學生的善舉放上臉書粉絲專頁，傷者的兒子留言感謝，也有不少網友、校友湧入為學生「按讚」，讚美學生暖心又善良。