快訊

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭3國中生援助受傷倒地翁 路人目擊喊話學校：拜託務必要表揚！

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭國中904班學生藍浚愷（左起）、劉昊均、黃子恩暖心幫助受傷老人，校方得知後，今天將公開表揚。圖／宜蘭國中提供
宜蘭國中904班學生藍浚愷（左起）、劉昊均、黃子恩暖心幫助受傷老人，校方得知後，今天將公開表揚。圖／宜蘭國中提供

宜蘭國中3位學生昨天下午相約打籃球，途中發現一位老先生頭部流血倒地，無法起身，立刻上前協助，並幫忙叫救護車。溫暖善舉被一對老夫婦看到並拍下照片，請學校務必要表揚。校方今天將公開表揚義行，家長會長簡志祥也會致贈小紅包

一對老夫婦昨天下午3時許走進宜蘭國中學務處，表示稍早在宜蘭河濱公園土坡球場，有一位老人家受傷倒地，頭部流血，無法自行起身。當時正好有學校的學生在現場，主動上前協助，將傷者扶起並立即撥打電話叫救護車，直到傷者順利上擔架後才離開。

老夫婦告訴學校老師，從學生背的書包認出是宜蘭國中學生，非常讚賞他們熱心助人的行為，拜託學校務必要表揚。

校長張秀梅表示，從老夫婦提供的照片，確認協助救人的學生為904班的劉昊均、黃子恩、藍浚愷。因3名學生可能覺得只是舉手之勞，並未告知學校，學校詢問後才得知，3人昨天下午2時左右，在前往打球的路上，發現一名老先生坐在地上，頭部受傷流血，拐杖掉在身旁，雖然意識清楚，但已無法行動，立即通報救護單位並在旁協助。

張秀梅說，這3名學生平時較為好動，前幾天學校舉辦三國闖關活動，3人還男扮女裝，非常活潑，但都相當有禮貌。在如此緊急的狀況下，3名學生能冷靜判斷、主動伸出援手，展現難能可貴的同理心與責任感，非常值得表揚。

她表示，一般來說會開學後才表揚，但認為表揚要及時，所以利用今天寒假輔導課最後一天公開表揚，家長會長也會包紅包，給予他們大大的肯定，開學後也會再全校師生前公開表揚。

宜蘭國中將3名學生的善舉放上臉書粉絲專頁，傷者的兒子留言感謝，也有不少網友、校友湧入為學生「按讚」，讚美學生暖心又善良。

宜蘭 紅包 照片

延伸閱讀

不只看國寶！蘭博新春系列活動 邀你轉好運、抽好禮、拿春聯一次滿足

遭指反對高鐵延伸宜蘭沒依據 張景森要陳世凱當他臉友「隨時可拜訪」

宜蘭邁入長照3.0！病人出院即可接受照顧無縫接軌 服務0時差

高鐵延伸宜蘭案爭議 鐵道局發長文回應：根據事實、理性討論

相關新聞

宜蘭3國中生援助受傷倒地翁 路人目擊喊話學校：拜託務必要表揚！

宜蘭國中3位學生昨天下午相約打籃球，途中發現一位老先生頭部流血倒地，無法起身，立刻上前協助，並幫忙叫救護車。溫暖善舉被一...

校事會議要再亂校園半年？雄中校長拋改革「別再叫學校自己查自己」

校事會議屢傳爭議，教師團體日前走上街頭要求廢除，教育部卻只說再觀察半年，高雄中學校長莊福泰看不下去，臉書發文指出，近年台...

台日高中生共築101、戰鼓舞獅 僑泰高中SDGs課程搭建跨國情誼

日本橫濱中華學院25名師生昨赴台中僑泰高中參訪，校方安排戰鼓隊及舞獅隊迎賓，更規畫一系列特色課程，有Taiwan 101...

寫下新頁！淡水國中創校80年 攜手日本小美玉市四校締結姊妹校

新北市立淡水國民中學今(29)日啟動國際教育新里程，在創校80週年之際，首次締結跨國姊妹校，正式與日本茨城縣小美玉市轄內四所學校簽署教育交流協定，為淡中校史寫下嶄新的一頁。簽約儀式在新北市教育局副局長劉明超與日本小美玉市副市長深谷一広（Fukaya，Kazuhiro）共同見證下，由淡水國中校長王潔雯與小美玉市教育長羽鳥文雄（Hatori，Fumio）代表簽署，象徵淡水區與小美玉巿從城巿友好關係正式向下扎根，開展校園層級的深度合作。

迎接淡水國小130週年 上千件學童陶藝打造公共生態藝術牆

為了迎接淡水國小130週年的到來，學校美術班老師帶著學童著手用陶土來手作藝術作品，並將全校800多位學童，總計1千多件的作品，燒製成陶盤拼貼在學校外牆，做為公共生態藝術牆面，在學校老師帶領下，讓學生將自己的作品，透過藝術牆工程師傅的指導，用水泥貼在校園外牆的大型花朵上頭，讓學生體驗製作的趣味過程。

人文國中小師生憂實驗教育壓縮 宜縣府：持續維護

宜蘭縣人文國中小師生及家長今天向教育部陳情，擔憂學校改為「公辦公營」後，會壓縮實驗教育空間。縣府回應，實驗教育課程與精神...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。