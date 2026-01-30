快訊

台日高中生共築101、戰鼓舞獅 僑泰高中SDGs課程搭建跨國情誼

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰學生指導橫濱中華學院學生舞獅與戰鼓。圖／僑泰高中提供
日本橫濱中華學院25名師生昨赴台中僑泰高中參訪，校方安排戰鼓隊及舞獅隊迎賓，更規畫一系列特色課程，有Taiwan 101 Tower建塔競賽、吹墨櫻花書法卡片製作、戰鼓及舞獅體驗等闖關體驗，讓日本師生認識台灣文化，並搭建起跨國的情誼，成為珍貴的青春回憶。

僑泰高中學生先以台灣特色零食破冰，並利用鑽石詩學習單自我介紹，再與日本師生一同完成Taiwan 101 Tower 建塔競賽、吹墨櫻花書法卡片製作、SDG11海報導覽Q&A、戰鼓及舞獅體驗等闖關活動，這些課程都由僑泰師生精心設計，融入台日文化，更展現僑泰多元且國際化的特色。

交流活動總召、學生李庭葦說，他與夥伴利用課餘時間製作各式海報與道具，並從中學習到溝通合作及時間管理；學生趙有謙說，日本學生介紹其學校位於橫濱中華街，也有舞獅及戰鼓文化、中華料理，讓他大開眼界；學生陳俞安說，當「熱情的台中」遇上「優雅的橫濱」，是難得的跨文化對話。

橫濱中華學院學生諏訪蓮太郎說，他學習到許多與台灣文化有關的知識，也深刻感受到僑泰師生的熱情；學生河野奈実說，他和夥伴合力組裝 101 大樓，體會到建築之美與團隊協作的樂趣，透過海報導覽看見大家對SDG11永續城市議題的關注。

橫濱中華學院學務主任陳志文表示，學校為孫中山先生創辦的僑校，有129年歷史，學制涵蓋小學到高中，除重視學生中文、日文、英文的培養，也設有傳統文化課程，傳承並發揚中華文化，很感謝僑泰師生的用心規劃與熱情接待，讓交流活動豐富且有深度。

校長温順德指出，僑泰近年加速國際化的腳步，除積極辦理國際教育旅行，提升學生的國際移動力，更與加拿大、德國、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、南韓等國高中締結姊妹校，定期以實體或線上模式交流，拓展學生的學習視野。此次橫濱中華學院師生到訪，校內師生設計SDGs 特色闖關課程，成功搭起兩校友誼的橋樑，企盼未來能進一步合作，深化課程的交流與共學。

僑泰學生指導橫濱中華學院學生舞獅與戰鼓。圖／僑泰高中提供
僑泰高中、橫濱中華學院兩校學生體驗吹墨櫻花書法卡片。圖／僑泰高中提供
僑泰高中師生在校門口歡迎日本橫濱中華學院師生來訪。圖／僑泰高中提供
僑泰高中、橫濱中華學院兩校學生合力組裝101大樓。圖／僑泰高中提供
