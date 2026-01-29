快訊

迎接淡水國小130週年 上千件學童陶藝打造公共生態藝術牆

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
這次的公共藝術牆面，以聽見花開的聲音為主，讓學生用自己的作品及感受來呈現。圖／紅樹林有線電視提供
為了迎接淡水國小130週年的到來，學校美術班老師帶著學童著手用陶土來手作藝術作品，並將全校800多位學童，總計1千多件的作品，燒製成陶盤拼貼在學校外牆，做為公共生態藝術牆面，在學校老師帶領下，讓學生將自己的作品，透過藝術牆工程師傅的指導，用水泥貼在校園外牆的大型花朵上頭，讓學生體驗製作的趣味過程。

淡水國小老師表示，透過學校環境的變化，以及淡水國小今年將要舉辦130週年校慶，在校門口製作三朵大型花朵，還有藝術裝置，學生在製作小陶藝作品的同時，學習校園生態故事，包翎角鴞佔據喜鵲巢穴，經過觀察了解，發現因為校園圍牆外危險的喬木傾倒、根瘤菌傷害以及移除的過程，造成了翎角鴞的家沒了，引起的生態改變而衍生的後續發展，製作成小型陶藝作品，併貼在大型的牆面花朵上面。

而這些作品都是以校園當中的生態包括了花，樹以及鳥類為主題，充份展現學生對於環境的觀察學習。這次的公共藝術牆面，以聽見花開的聲音為主，讓學生用自己的作品及感受來呈現，而這一次每位學生在透過陶藝課程當中，製作生態陶藝作品，打造不一樣的校園公共藝術牆。

校園 公共藝術 淡水 陶藝

相關新聞

寫下新頁！淡水國中創校80年 攜手日本小美玉市四校締結姊妹校

新北市立淡水國民中學今(29)日啟動國際教育新里程，在創校80週年之際，首次締結跨國姊妹校，正式與日本茨城縣小美玉市轄內四所學校簽署教育交流協定，為淡中校史寫下嶄新的一頁。簽約儀式在新北市教育局副局長劉明超與日本小美玉市副市長深谷一広（Fukaya，Kazuhiro）共同見證下，由淡水國中校長王潔雯與小美玉市教育長羽鳥文雄（Hatori，Fumio）代表簽署，象徵淡水區與小美玉巿從城巿友好關係正式向下扎根，開展校園層級的深度合作。

人文國中小師生憂實驗教育壓縮 宜縣府：持續維護

宜蘭縣人文國中小師生及家長今天向教育部陳情，擔憂學校改為「公辦公營」後，會壓縮實驗教育空間。縣府回應，實驗教育課程與精神...

宜蘭縣實驗教育亂象！人文國中小親師生教育部前抗議「別再裝睡」

宜蘭縣人文國中小是全國最早的公辦民營實驗學校之一，直到該校委辦合約2024年沒有通過，後續提出計畫書的外部單位評選也都未...

雪霸原住民獎助學金2月起受理申請 竹苗台中5鄉1區學生可報名

雪霸國家公園管理處為鼓勵設籍於雪霸園區及周邊的原住民學生敦品勵學，2022年起開辦原住民優秀學生獎助學金，至去年已累計核...

基隆黑鳶前鋒余祥平等入校指導 未來每月到校園培育籃球人才

基隆黑鳶籃球隊昨到國立基隆商工展開寒假籃球訓練，由SBL聯賽職業球員前鋒余祥平等多人親自上陣指導高中、國中小學生，小朋友...

