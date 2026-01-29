聽新聞
迎接淡水國小130週年 上千件學童陶藝打造公共生態藝術牆
為了迎接淡水國小130週年的到來，學校美術班老師帶著學童著手用陶土來手作藝術作品，並將全校800多位學童，總計1千多件的作品，燒製成陶盤拼貼在學校外牆，做為公共生態藝術牆面，在學校老師帶領下，讓學生將自己的作品，透過藝術牆工程師傅的指導，用水泥貼在校園外牆的大型花朵上頭，讓學生體驗製作的趣味過程。
淡水國小老師表示，透過學校環境的變化，以及淡水國小今年將要舉辦130週年校慶，在校門口製作三朵大型花朵，還有藝術裝置，學生在製作小陶藝作品的同時，學習校園生態故事，包翎角鴞佔據喜鵲巢穴，經過觀察了解，發現因為校園圍牆外危險的喬木傾倒、根瘤菌傷害以及移除的過程，造成了翎角鴞的家沒了，引起的生態改變而衍生的後續發展，製作成小型陶藝作品，併貼在大型的牆面花朵上面。
而這些作品都是以校園當中的生態包括了花，樹以及鳥類為主題，充份展現學生對於環境的觀察學習。這次的公共藝術牆面，以聽見花開的聲音為主，讓學生用自己的作品及感受來呈現，而這一次每位學生在透過陶藝課程當中，製作生態陶藝作品，打造不一樣的校園公共藝術牆。
