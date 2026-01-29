寫下新頁！淡水國中創校80年 攜手日本小美玉市四校締結姊妹校
新北市立淡水國民中學今(29)日啟動國際教育新里程，在創校80週年之際，首次締結跨國姊妹校，正式與日本茨城縣小美玉市轄內四所學校簽署教育交流協定，為淡中校史寫下嶄新的一頁。簽約儀式在新北市教育局副局長劉明超與日本小美玉市副市長深谷一広（Fukaya，Kazuhiro）共同見證下，由淡水國中校長王潔雯與小美玉市教育長羽鳥文雄（Hatori，Fumio）代表簽署，象徵淡水區與小美玉巿從城巿友好關係正式向下扎根，開展校園層級的深度合作。
這次與淡水國中締結姊妹校的四所日方學校分別為，小美玉市立小川南中學校、小美玉市立美野里中學校、小美玉市立玉里學園義務教育學校及小美玉市立小川北義務教育學校。日方由深谷副市長親率教育長及小美玉市市民等共25人訪問團蒞校，展現對交流合作高度重視。淡水國中家長會會長鄭珮鎵、校友會理事長羅祖欽亦親臨觀禮，共同見證歷史性的一刻，表達對學校推動國際教育的全力支持。
淡水國中與小美玉市的深厚情誼，奠基於2024年10月淡水區與該市簽署友好協定。小美玉市議會議員參訪團於2025年2月首度造訪淡水國中並入班觀課，對學校活潑的雙語課程，以及學生以流利英語介紹淡水在地特色留下深刻印象，當時即邀請淡中師生於同年4月回訪小美玉巿立小川北義務教育學校，後續也進行跨國視訊持續交流。為促成正式締約，小美玉市更於去(2025)年11月二度率團來訪商討細節，展現高度誠意與行動力，經多次互訪交流，跨國情誼締結在今日開花結果。
新北市教育局副局長劉明超表示，教育是連結世界最溫柔也最堅定的力量，淡水國中與四所日方學校締結姊妹校，為學子搭建更寬廣的國際舞台。小美玉市副市長深谷一広亦表示，此次推動交流活動，將成為學生們拓展國際視野的寶貴契機。透過親身體驗不同文化，深信這將成為日本與臺灣未來合作關係的重要第一步。
淡水國中校長王潔雯強調，擁抱在地走向國際是孩子成長最重要的養分，首度締結跨國姊妹校是淡中80年校史重要的里程碑，淡水國中將以更開闊的視野迎向未來，期盼締結簽約能成為臺日學子友誼的起點，也為下一個80年種下更多理解、交流與希望的種子。
