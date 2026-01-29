宜蘭縣實驗教育亂象！人文國中小親師生教育部前抗議「別再裝睡」

宜蘭縣人文國中小是全國最早的公辦民營實驗學校之一，直到該校委辦合約2024年沒有通過，後續提出計畫書的外部單位評選也都未過關，現暫由縣政府接續辦理。該校親師生今天到教育部前抗議，表示學校辦學現況下，過往的自由度被大幅縮減，學生缺乏學習動力，國中部愈來愈多學生選擇不入校，國小部轉學人數也顯著增加。宜蘭縣政府在「公辦民營」招標同時，制度與期程卻有利於第二軌推動的「公辦公營」，讓親師生直呼不公。

人文國中小親師生不滿宜蘭縣政府作為，今天到教育部前抗議。家長代表賴珍琳的孩子一周前剛轉學，她在現場控訴，縣府過去一年多來宣稱「接續管理、課程不變」，卻用不透明的招標程序排除民間參與，用破碎的行政規定把原本以學習者為中心的實驗教育課程剪得面目全非。而國教署作為最高主管機關，卻長期「裝睡」，放任地方政府胡作非為，只給原則性的函示，不建立權利保障的指引。

教師蘇浚賢批評，縣府一邊推「公辦民營」招標，一邊推「公辦公營」初審，表面上是雙軌並進，實際上是以雙軌為名的制度作秀，公辦民營準備期不到一個月，審查後還不像公辦公營的計畫一樣有委員給意見、能修正再送審，所有的資源都圍繞公辦公營在走。

9年級學生廖萱雅從國小開始就讀人文國中小，她說，現在學校的課程和一般學校沒什麼兩樣，原本「行動學習」的特色被大大縮減，學生的自由度被限制，學習動力大減，大半學生轉往自主學習計劃，留在學校的學生心態也多半得過且過。

8年級學生鄭沁也說，在過去一次蘭嶼的行動學習中，同學們提出想製作拼板舟，哪怕原本不是原本的課程，老師也盡力研究可行性。如今多元課程越少，原本在學校能學星盤、學筆記方法、模型建造，現在卻被國、英、數、社、自等既定內容的學習取代。

人文國中小親師生今向教育部遞交陳情書，盼正視宜蘭縣實驗教育長期失序情形，讓實驗教育不再繼續被地方治理逐步扼殺，還學生受教權。並要求中央補齊法治責任，立法保障實驗教育的實質空間與程序正義。國教署國中小組科長謝雅君出面接過陳情，表示國教署已聽到親師生訴求，會繼續和地方縣政府了解、關心。