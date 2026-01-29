快訊

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

宜蘭縣實驗教育亂象！人文國中小親師生教育部前抗議「別再裝睡」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
人文國中小親師生不滿宜蘭縣政府作為，今天到教育部前抗議。記者李芯／攝影
人文國中小親師生不滿宜蘭縣政府作為，今天到教育部前抗議。記者李芯／攝影

宜蘭縣人文國中小是全國最早的公辦民營實驗學校之一，直到該校委辦合約2024年沒有通過，後續提出計畫書的外部單位評選也都未過關，現暫由縣政府接續辦理。該校親師生今天到教育部前抗議，表示學校辦學現況下，過往的自由度被大幅縮減，學生缺乏學習動力，國中部愈來愈多學生選擇不入校，國小部轉學人數也顯著增加。宜蘭縣政府在「公辦民營」招標同時，制度與期程卻有利於第二軌推動的「公辦公營」，讓親師生直呼不公。

人文國中小親師生不滿宜蘭縣政府作為，今天到教育部前抗議。家長代表賴珍琳的孩子一周前剛轉學，她在現場控訴，縣府過去一年多來宣稱「接續管理、課程不變」，卻用不透明的招標程序排除民間參與，用破碎的行政規定把原本以學習者為中心的實驗教育課程剪得面目全非。而國教署作為最高主管機關，卻長期「裝睡」，放任地方政府胡作非為，只給原則性的函示，不建立權利保障的指引。

教師蘇浚賢批評，縣府一邊推「公辦民營」招標，一邊推「公辦公營」初審，表面上是雙軌並進，實際上是以雙軌為名的制度作秀，公辦民營準備期不到一個月，審查後還不像公辦公營的計畫一樣有委員給意見、能修正再送審，所有的資源都圍繞公辦公營在走。

9年級學生廖萱雅從國小開始就讀人文國中小，她說，現在學校的課程和一般學校沒什麼兩樣，原本「行動學習」的特色被大大縮減，學生的自由度被限制，學習動力大減，大半學生轉往自主學習計劃，留在學校的學生心態也多半得過且過。

8年級學生鄭沁也說，在過去一次蘭嶼的行動學習中，同學們提出想製作拼板舟，哪怕原本不是原本的課程，老師也盡力研究可行性。如今多元課程越少，原本在學校能學星盤、學筆記方法、模型建造，現在卻被國、英、數、社、自等既定內容的學習取代。

人文國中小親師生今向教育部遞交陳情書，盼正視宜蘭縣實驗教育長期失序情形，讓實驗教育不再繼續被地方治理逐步扼殺，還學生受教權。並要求中央補齊法治責任，立法保障實驗教育的實質空間與程序正義。國教署國中小組科長謝雅君出面接過陳情，表示國教署已聽到親師生訴求，會繼續和地方縣政府了解、關心。

宜蘭 教育部 國教署 實驗教育

延伸閱讀

中央大學與慈濟慈善、醫療、教育、人文四大志業全面合作

家族公司遭爆長年承攬縣內工程60億 宜蘭縣議長：可受審視

教育部試辦大專校院清寒獎學金 首年8000名最高每月領萬元

破千人教育部前抗議校事會議 教育部：以半年為期觀察調整

相關新聞

宜蘭縣實驗教育亂象！人文國中小親師生教育部前抗議「別再裝睡」

宜蘭縣人文國中小是全國最早的公辦民營實驗學校之一，直到該校委辦合約2024年沒有通過，後續提出計畫書的外部單位評選也都未...

雪霸原住民獎助學金2月起受理申請 竹苗台中5鄉1區學生可報名

雪霸國家公園管理處為鼓勵設籍於雪霸園區及周邊的原住民學生敦品勵學，2022年起開辦原住民優秀學生獎助學金，至去年已累計核...

基隆黑鳶前鋒余祥平等入校指導 未來每月到校園培育籃球人才

基隆黑鳶籃球隊昨到國立基隆商工展開寒假籃球訓練，由SBL聯賽職業球員前鋒余祥平等多人親自上陣指導高中、國中小學生，小朋友...

影／給我一個理由請學生吃雞排！苗栗中小學校長會議鍾東錦趣談吃雞排

苗栗縣公私立中小學校長會議今天1月28日在育達科技大學召開，縣長鍾東錦參加並與校長座談，他從請學生「吃雞排」的輕鬆話題談...

校園檢舉達人濫訴 苗縣校長會議提案遏止

苗栗縣公私立中小學校長會議昨登場，有校長反映飽受校內「檢舉達人」投訴之苦，幾乎癱瘓校內行政系統，提案建議縣府修訂苗栗縣人...

教寫作賺稿費、拍片募補助 邱怡菁助學童畢旅圓夢

台中清水區大楊國小位在鰲峰山上，是一所偏鄉小校，全校學生百餘人，卻在語文表現亮眼。學生投稿國語日報，上稿累計逾百篇，不只...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。