雪霸原住民獎助學金2月起受理申請 竹苗台中5鄉1區學生可報名

雪霸國家公園管理處為鼓勵設籍於雪霸園區及周邊的原住民學生敦品勵學，2022年起開辦原住民優秀學生獎助學金，至去年已累計核發440名，今年持續辦理，將於2月1日起受理申請至3月15日止，雪管處歡迎符合資格的學子盡快來申請。

雪管處表示，凡設籍雪霸國家公園轄區及周邊行政區，包括苗栗縣泰安鄉、南庄鄉及獅潭鄉、新竹縣尖石鄉及五峰鄉、台中市和平區2年以上（低收入戶學生不受設籍2年限制），國小五年級至研究所具原住民籍身分，114學年上學期學業平均成績達一定標準，且操行獎懲紀錄無記過以上處分者都可申請；另外，學業平均成績達60分以上，且特殊才藝獲縣及直轄市以上政府機關、團體主辦比賽，個人單項成績名列前3名者，可申請特殊才藝獎學金。

雪管處指出，審查會議將在申請期限3月15日截止後1個月內召開，申請學子的學業及操行成績標準，國小五、六年級平均學業成績需80分以上；國中、高中職及大專院校達70分以上；研究所達85分以上。至於申請特殊才藝獎助學金，除學業成績達60分以上及操性（德育）甲等或80分以上，個人單項特殊才藝需獲縣市級以上政府機關、團體主辦比賽成績前3名獎項。

經審核通過，國小學生每人可獲頒獎學金1000元、國中2000元，高中職及五專前三年為3000至5000元，大專校院（含五專後二年）、研究所為6000至8000元，錄取大專以上學校及特殊才藝助學金為6000至1萬元，將依實際預算額度調整獎助學金及人數分配。

雪管處表示，歡迎符合資格學子提出申請，請填妥報名表並檢附申請表，包括學期成績單、學生證（在學證明）正反面影本、申請人本人存款帳戶影本申請，申請表可上雪霸國家公園管理處網站下載，並以紙本方式郵寄至苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪100號雪霸國家公園管理處，如有其他問題請電洽037-996100轉102雪管處企劃經理科劉小姐。 雪霸管理處長林文和去年5月頒發雪霸獎助學金、獎狀及紀念品。圖／雪霸國家公園管理處提供 雪霸獎助學金發放標準。圖／雪霸國家公園管理處提供