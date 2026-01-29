基隆黑鳶前鋒余祥平等入校指導 未來每月到校園培育籃球人才
基隆黑鳶籃球隊昨到國立基隆商工展開寒假籃球訓練，由SBL聯賽職業球員前鋒余祥平等多人親自上陣指導高中、國中小學生，小朋友看到球星都很興奮，市府表示，未來規畫每月入校指導活動，讓職業球員走入校園，為基隆培育更多優秀籃球人才。
基隆黑鳶籃球隊昨到國立基隆商工體育館舉辦「2026基隆黑鳶寒假籃球訓練營」，由SBL聯賽職業球員親自上陣指導，訓練營活動免費開放高、國、小學生報名，一開放報名，便迅速額滿，120位國小至高中學生熱情參與，展現基隆學生對籃球運動的熱情。
基隆黑鳶籃球隊總經理林冠綸說，基隆黑鳶籃球隊除了在SBL賽場上爭取佳績，更肩負推廣在地籃球運動的使命，即使正值賽季期間賽程緊湊，球員仍持續投入校園教育推廣親自指導，到目前為止，球隊已完成14場入校交流活動，未來規畫每月入校指導活動，讓職業球員走入校園與學生交流，期待為基隆培育更多優秀籃球人才。
基隆市府教育處體健科長吳蓓郁表示指出，市府重視基層籃球發展，持續積極在運動人才培育與設施改善上投入資源，1月參加到重點學校的銘傳國中參加全新職籃級規格籃球場啟用。跨齡性質訓練營有國小、國高中場次。
吳蓓郁表示，培養初學者籃球基本功與興趣，以及進階者強化技戰術訓練等，由聯賽級球員親自指導，讓孩子們在安全、專業的環境中穩定運動發展，為基隆籃球發展注入更豐富多元的刺激。
