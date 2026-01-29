聽新聞
鳳山國中生護身障過馬路 暖心善舉暴紅

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻林保光宋原彰／高雄報導
高雄鳳山國中學生江詠恩前天見一名身障者「臀行」穿越馬路，怕對方發生危險，而牽著腳踏車陪伴，默默護送，令許多網友感動。圖／Threads／jasonfu.mb授權
高雄鳳山國中學生江詠恩前天見一名身障者「臀行」穿越馬路，怕對方發生危險，而牽著腳踏車陪伴，默默護送，令許多網友感動。圖／Threads／jasonfu.mb授權

高雄62歲李姓男子雙腿行動不便，常以雙手支撐「臀行」過馬路，鳳山國中三年級學生江詠恩前天看到李男又「臀行」在斑馬線上，牽腳踏車默默護送，暖心一幕被汽車駕駛錄下PO網，校方昨表揚並頒發2000元獎金。東門里長劉晉祥說，李男因車禍行動不便且獨居，非常感謝這名學生熱心幫忙。

這起暖心善舉發生在高雄鳳山區中山東路，民眾拍下後上傳社群平台，網路瘋傳，短短數小時即吸引數萬人按讚分享，留言稱讚。

江詠恩說，當天騎腳踏車遠遠看到一名阿伯在路中央緩慢移動，怕他來不及過馬路，會被車撞到，沒多想便牽著車陪伴一起過馬路。當時雖已亮紅燈，但車輛都停下來等待，阿伯還關心他「午餐吃了沒」，他不知道影片在社群廣傳，突然暴紅「我也嚇一跳」

鳳山國中昨表揚，稱江詠恩「展現了孩子最純真、最柔軟的心地」；校長林季玲說，江詠恩品行優良、乖巧，這分發自內心的體貼，是學校收到最珍貴的禮物，除頒發2千元獎金及獎狀獎勵，開學後會再公開表揚。

去年2月26日李男在同一路口「臀行」過馬路，市議員林智鴻停車禮讓並上前幫助李男，但李婉拒，林擔心李發生危險，乾脆背起李送到對街，詢問李需不需要尋求社會救助，李男也謝絕。

鳳山區東門里長劉晉祥說，多次看到李男以這樣的方式過馬路，「原本以為身體下有墊子，結果什麼都沒有，看得很心痛」，他當選里長後，曾製作滑輪板送給李男，但李認為進出住處大樓不便，沒再使用。

社會局表示，去年3月已列為關懷個案，補助購置輔具經費及媒合資源，個案已購置電動輪椅，並於居家門檻裝置斜坡板，方便進出，會再探訪了解並協助個案需求。

