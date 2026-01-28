聽新聞
影／給我一個理由請學生吃雞排！苗栗中小學校長會議鍾東錦趣談吃雞排

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣公私立中小學校長會議今天1月28日在育達科技大學召開，縣長鍾東錦參加並與校長座談，他從請學生「吃雞排」的輕鬆話題談起，希望各校能落實「禮義廉恥」的共同校訓，讓學生了解其中含義，此外也可講幾句母語，讓他有請大家吃雞排或喝奶茶的理由。

苗栗縣2023年開始推動「禮義廉恥」牌匾重回校園，全縣144所中小學在2024年4月間悉數完成禮義廉恥的建置，各校還以不同方式讓禮義廉恥重返校園，舉凡牌匾、燈箱、布條、布旗、看板、鑲嵌立體刻字等。

鍾東錦說，他走訪縣內各校，都會想請小朋友吃雞排或喝奶茶，但請客總是要有個理由，所以要求校方要讓學生了解禮義廉恥的意義，教師只要花個5至10分鐘時間在課堂上講解一下，他到校找2名學生問一下，只要2人都通過，全校學生都有雞排可吃。

此外也可講幾句客話、閩南語或原住民語等母語，讓他有機會、有理由請大家吃雞排，苗栗縣是客家大縣，去年10月至12月有2457名學生通過客語認證，苗栗已連續多年在推動客語有卓著成效，雖領先全台各縣市，但始終都是獲「優等」及客委會500萬元獎勵金，還未達到「特優」及1000萬元獎勵金的目標，如果因學生樂於學母語、講母語，讓苗栗可多500萬元獎勵金，屆時雞排可多到怎麼吃都吃不完。

校長會議中並討論行政人員難覓的困擾及相關提案，其中校長、主任、教師兼任行政職每月加碼發給1000元工作獎勵金的提案已從今年元旦起實施，另外每年增加5天不休假獎金將從115學年，也就是8月1日起實施，至於校長每年健檢補助費用也從6000元增為1萬元；至於特教組長因業務繁重、辦理中央廚房午餐的主任或組長工作量大，盼爭取減課的部分，教育處將全面盤點人力，如果有機會還是會朝減課方向研議，以改善各校難覓兼任行政職教師的困擾。

