教寫作賺稿費、拍片募補助 邱怡菁助學童畢旅圓夢
台中清水區大楊國小位在鰲峰山上，是一所偏鄉小校，全校學生百餘人，卻在語文表現亮眼。學生投稿國語日報，上稿累計逾百篇，不只練習寫作，也將稿費作為畢業旅行經費的重要來源。推動這項成果的關鍵人物，是教師、也是現任學務組長邱怡菁，她因長期深耕寫作教學，獲頒2025年師鐸獎。
邱怡菁任教已10年，她指出，大楊國小緊鄰清泉崗機場，卻有不少孩子從未搭過飛機、走出台灣本島。因此，她為六年級學生規畫專屬畢業旅行，目的地選在金門，每人旅費約5500元。
她帶領學生參加萬海基金會「熱氣球計畫」，由學生拍攝介紹影片，還到清水市場向民眾拉票，最終獲選，每名學生獲得5000元補助。
邱怡菁續帶領學生練習舞龍舞獅表演、種植蔬菜義賣，同時引導學生書寫生活經驗，投稿國語日報賺稿費補足經費缺口。她從寫日記教起，鼓勵學生觀察生活、整理感受，再逐步進入完整寫作。當時全班8名學生寫作能力明顯進步。
邱怡菁2022年再度帶領學生前往台東參加歌唱比賽並兼顧畢業旅行，23名學生需8.7萬元旅費，部分同樣來自國語日報稿費，並結合學生創作出版明信片販售，一次次為孩子完成學習旅程。
