聽新聞
0:00 / 0:00

教寫作賺稿費、拍片募補助 邱怡菁助學童畢旅圓夢

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
大楊國小教師邱怡菁積極推動寫作教學，深受師生與家長讚譽，拿下2025年師鐸獎。圖／邱怡菁提供
大楊國小教師邱怡菁積極推動寫作教學，深受師生與家長讚譽，拿下2025年師鐸獎。圖／邱怡菁提供

台中清水區大楊國小位在鰲峰山上，是一所偏鄉小校，全校學生百餘人，卻在語文表現亮眼。學生投稿國語日報，上稿累計逾百篇，不只練習寫作，也將稿費作為畢業旅行經費的重要來源。推動這項成果的關鍵人物，是教師、也是現任學務組長邱怡菁，她因長期深耕寫作教學，獲頒2025年師鐸獎。

邱怡菁任教已10年，她指出，大楊國小緊鄰清泉崗機場，卻有不少孩子從未搭過飛機、走出台灣本島。因此，她為六年級學生規畫專屬畢業旅行，目的地選在金門，每人旅費約5500元。

她帶領學生參加萬海基金會「熱氣球計畫」，由學生拍攝介紹影片，還到清水市場向民眾拉票，最終獲選，每名學生獲得5000元補助。

邱怡菁續帶領學生練習舞龍舞獅表演、種植蔬菜義賣，同時引導學生書寫生活經驗，投稿國語日報賺稿費補足經費缺口。她從寫日記教起，鼓勵學生觀察生活、整理感受，再逐步進入完整寫作。當時全班8名學生寫作能力明顯進步。

邱怡菁2022年再度帶領學生前往台東參加歌唱比賽並兼顧畢業旅行，23名學生需8.7萬元旅費，部分同樣來自國語日報稿費，並結合學生創作出版明信片販售，一次次為孩子完成學習旅程。

延伸閱讀

政大高材生遭運將丟包台64線慘死 教師悼念：在他身上看見真正熱情

建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題

建中畢旅墾丁用餐吃冷菜學生上網狂刷負評 餐廳這樣解釋

115學測國寫／國文師解析作文！「有臉的動物」2句成關鍵 幾米畫作揭啟示

相關新聞

鳳山國中生護身障過馬路 暖心善舉暴紅

高雄62歲李姓男子雙腿行動不便，常以雙手支撐「臀行」過馬路，鳳山國中三年級學生江詠恩前天看到李男又「臀行」在斑馬線上，牽...

校園檢舉達人濫訴 苗縣校長會議提案遏止

苗栗縣公私立中小學校長會議昨登場，有校長反映飽受校內「檢舉達人」投訴之苦，幾乎癱瘓校內行政系統，提案建議縣府修訂苗栗縣人...

教寫作賺稿費、拍片募補助 邱怡菁助學童畢旅圓夢

台中清水區大楊國小位在鰲峰山上，是一所偏鄉小校，全校學生百餘人，卻在語文表現亮眼。學生投稿國語日報，上稿累計逾百篇，不只...

影／檢舉達人「癱瘓」學校行政系統 校長會議盼苗栗修改陳情要點

苗栗縣公私立中小學校長會議今天召開，有校長因校內「檢舉達人」四處投訴，不到2年公部門各單位、首長信箱收到的投訴就超過70...

最狂寒假作業！ 爸帶女兒衝南投空拍「模擬主播」 網：其他家長怎麼活

寒假作業是許多學生與家長的共同課題，有時為了追求完美，家長難免會「神助攻」。近日一名網友分享女兒的寒假作業，題目是錄製一段...

錢多到蓋不起來！ 國小生領超狂獎勵 網直呼：為什麼有這種數字

學期進入尾聲，許多老師會準備小禮物或獎學金來勉勵學生的努力成果。一般而言，獎金多以紙鈔或禮券形式發放，但近日卻有家長分享兒子領到的「特殊獎勵」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。