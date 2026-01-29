校園檢舉達人濫訴 苗縣校長會議提案遏止

苗栗縣公私立中小學校長會議昨登場，有校長反映飽受校內「檢舉達人」投訴之苦，幾乎癱瘓校內行政系統，提案建議縣府修訂苗栗縣人民陳情案件作業要點，遏止個案濫訴；縣府行政處強調，作業要點已授權「同一事由」可不用再處理，校方大可「勇敢」直接簽結。

該名校長表示，校內有教師常因瑣事向各方陳情、訴願，連家人也加入，除了縣長與各局處信箱，還投訴到總統府、教育部、監察院、人本基金會等，投訴內容五花八門，例如大門門禁時間告示字體太小、討厭校內那位老師、校內有人撿到錢沒交給警方等，不到2年公部門收到投訴逾70件。

不僅如此，校長也提及，該教師陳情內容甚至涉及虛構情節，有數件誣指校園霸凌，但根本證據不足，甚至與霸凌構成要件完全無涉。投訴案件讓相關單位不堪其擾，他建議縣府比照桃園市修訂濫訴管理辦法，遏止個人持續陳情同一事由或大量不同事由，避免濫訴成為全縣各校通案。

縣府行政處指出，曾向桃園市政府請教過，桃市的作法是以分類、分級、分期處理，並且授權各單位自訂處理原則，但實務上僅有建管單位自訂，縣內的陳情要點其實也可如此作業，所以校方大可勇敢將陳情案直接簽結。

但提案校長認為，同一事由的陳情雖是一件，但對各單位來說全是「新案」，一件變多件，對學校汙辱性極強，且各單位公文都是要校方依規定處理，並未直接結案，仍盼縣府端就能簽結，如此才能讓投訴管道暢通，留給真正有陳情需求的民眾。