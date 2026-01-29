聽新聞
0:00 / 0:00

校園檢舉達人濫訴 苗縣校長會議提案遏止

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣公私立中小學校長會議昨天在育達科大召開，縣府行政處針對遏阻校園濫訴事件提出相關說明。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公私立中小學校長會議昨天在育達科大召開，縣府行政處針對遏阻校園濫訴事件提出相關說明。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣公私立中小學校長會議昨登場，有校長反映飽受校內「檢舉達人」投訴之苦，幾乎癱瘓校內行政系統，提案建議縣府修訂苗栗縣人民陳情案件作業要點，遏止個案濫訴；縣府行政處強調，作業要點已授權「同一事由」可不用再處理，校方大可「勇敢」直接簽結。

該名校長表示，校內有教師常因瑣事向各方陳情、訴願，連家人也加入，除了縣長與各局處信箱，還投訴到總統府、教育部、監察院、人本基金會等，投訴內容五花八門，例如大門門禁時間告示字體太小、討厭校內那位老師、校內有人撿到錢沒交給警方等，不到2年公部門收到投訴逾70件。

不僅如此，校長也提及，該教師陳情內容甚至涉及虛構情節，有數件誣指校園霸凌，但根本證據不足，甚至與霸凌構成要件完全無涉。投訴案件讓相關單位不堪其擾，他建議縣府比照桃園市修訂濫訴管理辦法，遏止個人持續陳情同一事由或大量不同事由，避免濫訴成為全縣各校通案。

縣府行政處指出，曾向桃園市政府請教過，桃市的作法是以分類、分級、分期處理，並且授權各單位自訂處理原則，但實務上僅有建管單位自訂，縣內的陳情要點其實也可如此作業，所以校方大可勇敢將陳情案直接簽結。

但提案校長認為，同一事由的陳情雖是一件，但對各單位來說全是「新案」，一件變多件，對學校汙辱性極強，且各單位公文都是要校方依規定處理，並未直接結案，仍盼縣府端就能簽結，如此才能讓投訴管道暢通，留給真正有陳情需求的民眾。

延伸閱讀

影／檢舉達人「癱瘓」學校行政系統 校長會議盼苗栗修改陳情要點

立委提案動保法新增衝突熱區 陳駿季：遊蕩犬群聚不一定會造成問題

Young飛全球行動計畫開放提案 總獎金最高80萬元

賈永婕公開霍諾德提案過程！「為了台灣」必須拚這一次

相關新聞

鳳山國中生護身障過馬路 暖心善舉暴紅

高雄62歲李姓男子雙腿行動不便，常以雙手支撐「臀行」過馬路，鳳山國中三年級學生江詠恩前天看到李男又「臀行」在斑馬線上，牽...

校園檢舉達人濫訴 苗縣校長會議提案遏止

苗栗縣公私立中小學校長會議昨登場，有校長反映飽受校內「檢舉達人」投訴之苦，幾乎癱瘓校內行政系統，提案建議縣府修訂苗栗縣人...

教寫作賺稿費、拍片募補助 邱怡菁助學童畢旅圓夢

台中清水區大楊國小位在鰲峰山上，是一所偏鄉小校，全校學生百餘人，卻在語文表現亮眼。學生投稿國語日報，上稿累計逾百篇，不只...

影／檢舉達人「癱瘓」學校行政系統 校長會議盼苗栗修改陳情要點

苗栗縣公私立中小學校長會議今天召開，有校長因校內「檢舉達人」四處投訴，不到2年公部門各單位、首長信箱收到的投訴就超過70...

最狂寒假作業！ 爸帶女兒衝南投空拍「模擬主播」 網：其他家長怎麼活

寒假作業是許多學生與家長的共同課題，有時為了追求完美，家長難免會「神助攻」。近日一名網友分享女兒的寒假作業，題目是錄製一段...

錢多到蓋不起來！ 國小生領超狂獎勵 網直呼：為什麼有這種數字

學期進入尾聲，許多老師會準備小禮物或獎學金來勉勵學生的努力成果。一般而言，獎金多以紙鈔或禮券形式發放，但近日卻有家長分享兒子領到的「特殊獎勵」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。