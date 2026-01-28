影／檢舉達人「癱瘓」學校行政系統 校長會議盼苗栗修改陳情要點
苗栗縣公私立中小學校長會議今天召開，有校長因校內「檢舉達人」四處投訴，不到2年公部門各單位、首長信箱收到的投訴就超過70件，校方飽受濫訴之苦，校內行政系統也幾乎「癱瘓」，因此提案建請縣府修訂苗栗縣人民陳情案件作業要點，遏止個案濫用管道投訴的現象；縣府行政處則強調目前的作業要點其實已授權「同一事由」可不用再處理，校方大可「勇敢」直接簽結。
縣長鍾東錦表示，匿名投訴只要不是真有其事，大可擺一邊不處理，一般人會認為遭不實投訴會是「絆腳石」，但他反而覺得是「墊腳石」，如果能通過這一層考驗，就會更上一層樓。
這名校長表示，校內一名教師常因瑣事向各方陳情、訴願，後來連家人也加入，除縣長信箱，還包括縣府人事處、政風處、教育處、警察局、法務部苗栗縣調站等單位，也投訴到總統府、教育部、人事總處、監察院、人本基金會，投訴內容五花八門、除了瑣事還有虛構情節，內容斷章取義、張冠李戴，用詞也多為可能、疑似等模糊詞彙，其中還有數件誣指校園霸凌，但證據不足，前後文不一，甚至與霸凌構成要件完全無涉。
校長說，對方有孩子也在校就讀，但一家人投訴情況幾乎都是瑣事，例如大門門禁時間告示字體太小，校方起初也配合更新，但投訴愈來愈頻繁和離譜，甚至還包括校內有老師很討人厭應調走、個資外洩、外出及門禁管制、正常化教學、傷害虐待、不當管教調查、學生公差獎懲要點有問題 、偽造文書、行政人員怠惰縱容、不實施多元評量、健康課上體育、行政違失、強迫課輔、出缺席及獎懲登載不實、學校資源回收物變賣、校園有人撿到錢沒交給警方、職場霸凌、校長包庇主任違法、租賃宣傳車環境校園大放送等眾多指控，一些事由還提告，結果都是不起訴，他手上已有一大疊不起訴書。
這名校長說，投訴案件從教師1人增加到一家四人，且「 萬劍齊發」，建議縣府比照桃園市修訂濫訴管理辦法，遏止個人持續陳情同一事由或大量不同事由，避免濫訴從該校個案變成全縣各校通案。
縣府行政處表示，曾向桃園市請教過，桃市作法是以分類、分級、分量處理，並授權各單位自訂處理原則，但實務上僅建管單位因違建投訴自訂原則；縣內現有的陳情作業要點，其實也可如此，所以校方大可勇敢將陳情案直接簽結。
但提案校長也反映，同一事由的陳情雖是一件，但對各單位來說全是「新案」，一件變多件，對學校汙辱性極強，且各單位給校方的公文都是要求依規定處理，並未直接結案，希望縣府端能直接結案，不要再交校方，如此才能讓投訴管道暢通，留給真正有陳情需求的民眾。
