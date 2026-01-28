經濟弱勢學生寒假午餐不中斷 花縣府發放午食券
花蓮縣府提供免費營養午餐多年，寒假期間廚房暫停供餐，為照顧近4000名經濟弱勢家庭學生，改以發放「幸福午食券」讓學生可到合作超商或便當店領取餐點，部分學校則可到校用餐。
花蓮縣府教育處表示，寒假期間學生到校參加課輔、活動或沒有到校，只要有用餐需求都可申請午餐補助。由學校製發餐券，並依在地特性，彈性規劃供餐方式，包括到校用餐，或持「幸福午食券」到合作超商及便當店領取餐點。
花蓮縣府教育處指出，因應物價上漲，國中小經濟弱勢學生寒、暑假午餐費調整至每餐新台幣80元，補助對象從中、低收入戶家庭，擴大納入家庭突發變故及導師認定有實際需求者，讓學生午餐不中斷。
花蓮縣府教育處表示，近年歷經0403強震及0923馬太鞍溪堰塞湖洪災等事件，部分家庭生計受影響，今年約有近4000名學生申請「幸福午食券」，盼讓學生在假期也能穩定獲得營養餐食，減輕家庭負擔。
【編輯推薦】
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言