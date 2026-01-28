經濟弱勢學生寒假午餐不中斷 花縣府發放午食券

快訊

中央社／ 花蓮縣28日電

花蓮縣府提供免費營養午餐多年，寒假期間廚房暫停供餐，為照顧近4000名經濟弱勢家庭學生，改以發放「幸福午食券」讓學生可到合作超商或便當店領取餐點，部分學校則可到校用餐。

花蓮縣府教育處表示，寒假期間學生到校參加課輔、活動或沒有到校，只要有用餐需求都可申請午餐補助。由學校製發餐券，並依在地特性，彈性規劃供餐方式，包括到校用餐，或持「幸福午食券」到合作超商及便當店領取餐點。

花蓮縣府教育處指出，因應物價上漲，國中小經濟弱勢學生寒、暑假午餐費調整至每餐新台幣80元，補助對象從中、低收入戶家庭，擴大納入家庭突發變故及導師認定有實際需求者，讓學生午餐不中斷。

花蓮縣府教育處表示，近年歷經0403強震及0923馬太鞍溪堰塞湖洪災等事件，部分家庭生計受影響，今年約有近4000名學生申請「幸福午食券」，盼讓學生在假期也能穩定獲得營養餐食，減輕家庭負擔。

花蓮 馬太鞍溪 寒假 營養午餐

