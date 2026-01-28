桃園市生生喝鮮乳2/23上路 對象含2至6歲幼兒

快訊

中央社／ 桃園28日電

桃園市政府推動「生生喝鮮乳」政策，將自2月23日起實施。桃園市政府今天表示，實施對象擴大納入2至6歲幼兒，透過數位平台可每週兌換1次，當週額度不可累積至次週使用。

桃園市政府教育局上午在市政會議報告指出，「生生喝鮮乳」政策將自今2月23日起實施，透過數位平台每週兌換1次，年度內預計執行約45週，預算約新台幣2.8億元皆已全數編列，實施對象擴大納入2至6歲幼兒。

教育局表示，領取可至統一、全家、萊爾富、OK、全聯、美廉社、家樂福超市（部分門市）及楓康超市等8大通路的全國門市；國小學童可使用目前持有的「國小數位學生證」，幼兒園及托嬰中心或未就學的幼兒則可持「兒童鮮乳卡」靠卡感應領取。

教育局指出，桃園市內共有1955家門市，提供不同品牌的國產鮮乳及豆漿，包含有鮮乳17項及豆漿18項；為鼓勵學童養成規律飲用習慣，當週額度限當週兌換，不可累積至次週使用。

桃園市長張善政表示，推動政策前已汲取中央先前推動的相關經驗，針對市府內分工及超商端的識別方式與操作流程進行妥善規劃，未來也將滾動式調整。

張善政也說，將透過兌換平台清楚說明兌換方式，並以「核心圖案」作為可兌換乳品的主要辨識基準，避免學生與第一線人員混淆。

桃園市政府農業局指出，桃市酪農每天生產約50公噸生乳，透過在地加工供應學童，另將推動產業轉型，輔導業者導入自動榨乳機器人及綠能設施，落實智慧農業與淨零循環。

