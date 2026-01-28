最狂寒假作業！ 爸帶女兒衝南投空拍「模擬主播」 網：其他家長怎麼活

寒假作業是許多學生與家長的共同課題，有時為了追求完美，家長難免會「神助攻」。近日一名網友分享女兒的寒假作業，題目是錄製一段「迷你播報間」模擬新聞主播。原PO為了不讓作業太過單調，不僅親自帶著女兒上山下海跑外景，更出動空拍機捕捉壯闊畫面，甚至運用專業後製技術打造出逼真的虛擬主播台。

原PO在Threads上發文表示，起初覺得單純錄製講話太過無聊，於是決定帶女兒實地走訪南投的神木景點。為了豐富畫面，他不只使用了空拍機進行拍攝，後期製作時還利用繪圖軟體Illustrator繪製新聞台背景、標題與人名條，再透過影音剪輯軟體進行去背合成，將客廳瞬間變成專業攝影棚。影片中，女兒台風穩健、口條清晰地介紹著身後的千年樟樹神木，搭配流暢的運鏡與配樂，宛如一檔精緻的兒童行腳節目。

這段「神級作業」曝光後，吸引大批網友朝聖。許多人盛讚原PO的用心與專業，認為這不僅是一份作業，更是充滿愛的親子回憶，「看得出爸爸滿滿的愛」、「這作業含金量太高了」、「女兒口條超讚，完全不怯場」；也有眼尖網友認出原PO其實經營著親子YouTube頻道，平常就習慣記錄一家人上山下海的生活，難怪拍攝與剪輯功力如此深厚。

不過，這樣的高標準也讓不少家長大喊吃不消，開玩笑表示壓力山大，「這讓其他家長怎麼活」、「老師叫你模仿不是叫你超越」、「這是要逼死誰」、「這作業根本是出給家長的吧」。對此，原PO則謙虛回應，其實女兒NG了很多次，並非一切順遂，但也感謝大家的鼓勵。

有網友認為，雖然這份作業看似「家長參與度過高」，但從影片可以看出孩子在過程中的投入與學習，這才是教育最珍貴的部分。「重點從來不是設備有多專業，而是孩子有沒有參與、嘗試、表達。這段影片不是爸爸一個人完成的作品，而是孩子在過程中學習怎麼把想法說給別人聽。」這份充滿溫度的寒假作業，無疑為女兒留下了一段難忘的成長紀錄。