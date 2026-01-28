快訊

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

最狂寒假作業！ 爸帶女兒衝南投空拍「模擬主播」 網：其他家長怎麼活

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO利用專業繪圖與剪輯軟體，親手打造逼真的虛擬主播台背景，超高規格的成品讓網友直呼太專業。示意圖／Ingimage
原PO利用專業繪圖與剪輯軟體，親手打造逼真的虛擬主播台背景，超高規格的成品讓網友直呼太專業。示意圖／Ingimage

寒假作業是許多學生與家長的共同課題，有時為了追求完美，家長難免會「神助攻」。近日一名網友分享女兒的寒假作業，題目是錄製一段「迷你播報間」模擬新聞主播。原PO為了不讓作業太過單調，不僅親自帶著女兒上山下海跑外景，更出動空拍機捕捉壯闊畫面，甚至運用專業後製技術打造出逼真的虛擬主播台。

原PO在Threads上發文表示，起初覺得單純錄製講話太過無聊，於是決定帶女兒實地走訪南投的神木景點。為了豐富畫面，他不只使用了空拍機進行拍攝，後期製作時還利用繪圖軟體Illustrator繪製新聞台背景、標題與人名條，再透過影音剪輯軟體進行去背合成，將客廳瞬間變成專業攝影棚。影片中，女兒台風穩健、口條清晰地介紹著身後的千年樟樹神木，搭配流暢的運鏡與配樂，宛如一檔精緻的兒童行腳節目。

這段「神級作業」曝光後，吸引大批網友朝聖。許多人盛讚原PO的用心與專業，認為這不僅是一份作業，更是充滿愛的親子回憶，「看得出爸爸滿滿的愛」、「這作業含金量太高了」、「女兒口條超讚，完全不怯場」；也有眼尖網友認出原PO其實經營著親子YouTube頻道，平常就習慣記錄一家人上山下海的生活，難怪拍攝與剪輯功力如此深厚。

不過，這樣的高標準也讓不少家長大喊吃不消，開玩笑表示壓力山大，「這讓其他家長怎麼活」、「老師叫你模仿不是叫你超越」、「這是要逼死誰」、「這作業根本是出給家長的吧」。對此，原PO則謙虛回應，其實女兒NG了很多次，並非一切順遂，但也感謝大家的鼓勵。

有網友認為，雖然這份作業看似「家長參與度過高」，但從影片可以看出孩子在過程中的投入與學習，這才是教育最珍貴的部分。「重點從來不是設備有多專業，而是孩子有沒有參與、嘗試、表達。這段影片不是爸爸一個人完成的作品，而是孩子在過程中學習怎麼把想法說給別人聽。」這份充滿溫度的寒假作業，無疑為女兒留下了一段難忘的成長紀錄。

父親 寒假 空拍 主播 新聞媒體

延伸閱讀

南投市「超狂夜景餐廳」！約會神級景點 180度零死角百萬夜景收眼底

影／美炸了！南投櫻花盛放 化身浪漫粉色國度

空軍戰備操演！ 空拍共機狙擊手莢艙亮相 馬尾女飛官升空戰巡成焦點

影／空拍看台灣 名間落羽松秘境宛如韓劇場景

相關新聞

鳳山國中生單車護身障者過馬路 他「臀行」數年不願受助

高雄鳳山國中三年級學生江詠恩近日牽單車護送1名身障者過馬路，影像流傳網路，令人大讚他的善舉，今天並獲學校公開表揚。附近居...

單車護身障者過馬路受表揚 鳳山國中江詠恩：怕他來不及會被車撞到

高雄鳳山國中三年級學生江詠恩，近日牽著腳踏車默默護送一名身障人士過大馬路，暖心的一幕被po上網被瘋狂轉發，他謙虛地說，當...

高雄鳳山暖男國中生肉身護身障過馬路 推腳踏車擋車流感動百萬網友

高雄一名汽車駕駛近日行經鳳山區中山東路時，正好遇到一名身障者過馬路，一旁則有一名穿著國中制服的學生牽著腳踏車一步一步的陪...

最狂寒假作業！ 爸帶女兒衝南投空拍「模擬主播」 網：其他家長怎麼活

寒假作業是許多學生與家長的共同課題，有時為了追求完美，家長難免會「神助攻」。近日一名網友分享女兒的寒假作業，題目是錄製一段...

錢多到蓋不起來！ 國小生領超狂獎勵 網直呼：為什麼有這種數字

學期進入尾聲，許多老師會準備小禮物或獎學金來勉勵學生的努力成果。一般而言，獎金多以紙鈔或禮券形式發放，但近日卻有家長分享兒子領到的「特殊獎勵」...

影／教育部長鄭英耀視察苗栗國小校園 縣府爭取總圖2028年落成

教育部長鄭英耀今天到苗栗視察大同國小等校，關切苗栗校園的軟硬體設施及本土語言學習成果，苗栗縣總圖書館新建工程去年已獲教育...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。