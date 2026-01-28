桃園中壢過嶺國小動土 幼兒園估明年秋季先完工招生

桃園市中壢區雙嶺段周邊地區人口日益成長，為因應教育需求，桃園市政府規畫興建過嶺國民小學及幼兒園校舍。今舉行「桃園市中壢區過嶺國民小學新建工程」開工動土典禮，由市長張善政出席主持，預計打造結合托嬰、幼兒園至國民小學的一貫式教育場域，預計於2028年8月全校區完工。

桃園市政府興建過嶺國民小學及幼兒園校舍，總經費約8.79億元，其中教育部國民及學前教育署補助約6020萬元，基地面積約27942平公尺，規模為興建3幢8棟建築物，包含非營利幼兒園暨附設托嬰中心、國小教學大樓3棟、行政大樓、圖書館、廚房及司令台等設施，校園則規劃運動場、綠地、生態空間及多功能教學場域，兼具生活、運動、自然探索等育才功能，並設置50席汽車及34席機車停放空間。

校舍普通班24班及特教班1班，可容納約706名國小學生；非營利幼兒園規劃5班，可容納約104名幼兒；另附設0至2歲公托中心，可收托約48名嬰幼兒，合計校園可服務人數約858人。預計於明年8月優先完成非營利幼兒園建置，並於2028年8月完成全案竣工並正式啟用。

張善政表示，桃園在人口成長上呈現「逆勢成長」，目前已規畫投入約百億元預算，進行全桃園共八所學校的新建與擴建工程。其中，過嶺國小總預算達8.8億元，並獲得教育部6000萬元經費支持，將設置涵蓋2歲專班、幼兒園至小學六年級的完整教育體系。幼兒園預計於明年秋季先行招生，小學部則計畫於後年夏季完工、秋季正式開學，並承諾將如期如質完成校舍建設，為指日可待的過嶺地區繁榮奠定教育基礎。

桃園市工務局指出，本案以「校園聚落式配置」為主要規劃理念，採多棟量體分散配置，保留教學空間使用彈性，並透過風雨走廊串聯各教學與活動空間；校園動線規劃以人行優先為原則，明確區隔人車流線，全面提升使用安全性。校園中央規劃跑道結合多功能球場，作為教學與校園活動共享的核心空間，並於運動場域周邊留設緩衝綠帶，以降低運動噪音對教學空間的影響，同時營造具層次感的校園景觀。

工務局表示，考量未來上、下課接送尖峰期間易造成道路路側人、車潮擁擠，造成接送幼童家長及幼童與塞車的車輛動線交織，設計之初即透過跨局處討論並與在地溝通，規劃道路邊緣退縮1.5公尺作為帶狀綠化空間，接著再退縮5.5公尺做家長接送區，僅提供上、下課接送使用，再沿接送區退4.5至6.5公尺做為帶狀廣場及人行道，並持續檢討與周遭通學環境串聯，以營造安全通學環境，平衡人車衝擊。 桃園市政府興建過嶺國民小學及幼兒園校舍，預計於2028年8月全校區完工。圖／桃園市工務局提供 桃園市政府興建過嶺國民小學及幼兒園校舍，預計於2028年8月全校區完工。圖／桃園市工務局提供