錢多到蓋不起來！ 國小生領超狂獎勵 網直呼：為什麼有這種數字

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO推測獎學金金額是依照考卷分數發放，兒子考98分因此獲得98元。示意圖／Ingimage

學期進入尾聲，許多老師會準備小禮物或獎學金來勉勵學生的努力成果。一般而言，獎金多以紙鈔或禮券形式發放，但近日卻有家長分享兒子領到的「特殊獎勵」，只見聯絡簿的頁面上黏了一疊硬幣，讓她忍不住笑稱「好立體的獎學金」，貼文曝光也引發討論。

原PO在Threads發文描述，兒子放學回家後，她發現聯絡簿鼓鼓的好像合不起來，打開一看才驚覺老師竟用膠帶將硬幣整疊黏在頁面上，經計算總金額為98元。

面對這份鼓勵，原PO笑說，平常家長繳出去的學費都是紙鈔或匯款這種「2D平面」的形式，沒想到回來的卻是充滿重量感的「3D立體」版本。她也提到，兒子似乎相當淡泊名利，回家後完全沒主動提起此事，直到她翻閱聯絡簿才發現這份驚喜。

貼文曝光後，許多網友被老師的創意逗樂。有人幽默推測少了兩元或許是被扣除了手續費或印花稅，也有人笑稱這根本是先進製程的3D封裝技術，甚至形容這是錢多到聯絡簿都蓋不起來的真實寫照。對於98元這個數字，還有棒球迷聯想到樂天桃猿的球員陳晨威，猜測老師可能是背號98號的粉絲。

此外，也有網友納悶「為什麼會有98元這種數字」？原PO推測，這應該是依照考試分數發放的獎勵，因為兒子數學考了98分，所以拿到相對應的98元；雖然她一度有衝動想幫兒子補上2元湊成整數100，但看兒子拿到這筆零用錢已經相當開心，便打消念頭，目前已協助將硬幣換成紙鈔，讓兒子存入自己的皮克敏錢包中。

這種直觀又「有感」的獎勵方式，也被不少家長認為相當務實。有網友認為對國小生來說，看到一大排零錢可能比一張紙鈔更有視覺衝擊與成就感，雖然老師黏貼過程可能相當辛苦，但這份充滿重量的心意，肯定能讓孩子留下深刻印象。

