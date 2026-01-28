鳳山國中生單車護身障者過馬路 他「臀行」數年不願受助

高雄鳳山國中三年級學生江詠恩近日牽單車護送1名身障者過馬路，影像流傳網路，令人大讚他的善舉，今天並獲學校公開表揚。附近居民常見這名身障者以「臀行」穿越馬路，早已習以為常，連高雄市議員林智鴻去年也曾停車背他過馬路。

據了解，62歲的李姓男子因雙腿行動不便，外出又不願坐輪椅，才常以雙手撐著身子「臀行」過馬路。2024年警方數次接獲他「臀行」過馬路險象環生；去年2月26日他也在高雄市鳳山區中山東路同個口要過馬路，以臀行方式「走」斑馬線，巧遇停車禮讓的人是高雄市議員林智鴻。

林智鴻當時上前要幫助李男，但是李男謝絕求助，林智鴻擔心他發生危險，乾脆背起他，送他到對街後，詢問他需不需要尋求社會救助，他也謝絕。員警說，曾去勸李男可坐輪椅或由家人陪同過馬路，避免發生問題，沒想到他也不願坐輪椅，依然獨自臀行過馬路。

最近李姓男子在鳳山區中山東路同路口過馬路，鳳山國中三年一班學生江詠恩發現他在路中央緩慢移動，怕燈號改變後他來不及過馬路，可能有危險，立即牽著單車護他緩緩過馬路，展現「最美麗的風景」。 高雄市議員林智鴻去年便遇到李男「臀行」過馬路。圖／林智鴻提供