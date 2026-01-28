快訊

慘！陸製摺疊手機到東北變「極光色碎碎冰」？專家喊話：零下低溫勿打開

台灣虎航「日本入境事先確認」作業明天起實施 這些航班適用

黃仁勳吃完火鍋 路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳山國中生單車護身障者過馬路 他「臀行」數年不願受助

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
鳳山國中學生江詠恩牽單車護送李姓男子過馬路。圖／Threads／jasonfu.mb授權
鳳山國中學生江詠恩牽單車護送李姓男子過馬路。圖／Threads／jasonfu.mb授權

高雄鳳山國中三年級學生江詠恩近日牽單車護送1名身障者過馬路，影像流傳網路，令人大讚他的善舉，今天並獲學校公開表揚。附近居民常見這名身障者以「臀行」穿越馬路，早已習以為常，連高雄市議員林智鴻去年也曾停車背他過馬路。

據了解，62歲的李姓男子因雙腿行動不便，外出又不願坐輪椅，才常以雙手撐著身子「臀行」過馬路。2024年警方數次接獲他「臀行」過馬路險象環生；去年2月26日他也在高雄市鳳山區中山東路同個口要過馬路，以臀行方式「走」斑馬線，巧遇停車禮讓的人是高雄市議員林智鴻。

林智鴻當時上前要幫助李男，但是李男謝絕求助，林智鴻擔心他發生危險，乾脆背起他，送他到對街後，詢問他需不需要尋求社會救助，他也謝絕。員警說，曾去勸李男可坐輪椅或由家人陪同過馬路，避免發生問題，沒想到他也不願坐輪椅，依然獨自臀行過馬路。

最近李姓男子在鳳山區中山東路同路口過馬路，鳳山國中三年一班學生江詠恩發現他在路中央緩慢移動，怕燈號改變後他來不及過馬路，可能有危險，立即牽著單車護他緩緩過馬路，展現「最美麗的風景」。

高雄市議員林智鴻去年便遇到李男「臀行」過馬路。圖／林智鴻提供
高雄市議員林智鴻去年便遇到李男「臀行」過馬路。圖／林智鴻提供

斑馬 身障者 高雄市

延伸閱讀

單車護身障者過馬路受表揚 鳳山國中江詠恩：怕他來不及會被車撞到

高雄鳳山暖男國中生肉身護身障過馬路 推腳踏車擋車流感動百萬網友

行車糾紛突亮刀！嫌單車騎士過馬路太慢按喇叭 3人當街互毆全被逮

綠批柯志恩擋高雄市府73億預算 柯回擊：講10遍還是聽不懂

相關新聞

單車護身障者過馬路受表揚 鳳山國中江詠恩：怕他來不及會被車撞到

高雄鳳山國中三年級學生江詠恩，近日牽著腳踏車默默護送一名身障人士過大馬路，暖心的一幕被po上網被瘋狂轉發，他謙虛地說，當...

高雄鳳山暖男國中生肉身護身障過馬路 推腳踏車擋車流感動百萬網友

高雄一名汽車駕駛近日行經鳳山區中山東路時，正好遇到一名身障者過馬路，一旁則有一名穿著國中制服的學生牽著腳踏車一步一步的陪...

鳳山國中生單車護身障者過馬路 他「臀行」數年不願受助

高雄鳳山國中三年級學生江詠恩近日牽單車護送1名身障者過馬路，影像流傳網路，令人大讚他的善舉，今天並獲學校公開表揚。附近居...

影／教育部長鄭英耀視察苗栗國小校園 縣府爭取總圖2028年落成

教育部長鄭英耀今天到苗栗視察大同國小等校，關切苗栗校園的軟硬體設施及本土語言學習成果，苗栗縣總圖書館新建工程去年已獲教育...

獨／屏東高中鄭緯紳克服逆境 棄台大會計念台師大數學系原因有洋蔥

國立屏東高中數理資優班三年級鄭緯紳他在台灣大學希望入學錄取會計系、特殊選才錄取台灣師範大學數學系。他放棄台大決定念台師大...

新北通學廊道 年底拚達100校

新北市推「通學廊道安全改善計畫」，市長侯友宜昨視察三重區永福國小人行環境改善成果，侯表示，市府已完成97校通學廊道工程，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。