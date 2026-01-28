聽新聞
0:00 / 0:00
鳳山國中生單車護身障者過馬路 他「臀行」數年不願受助
高雄鳳山國中三年級學生江詠恩近日牽單車護送1名身障者過馬路，影像流傳網路，令人大讚他的善舉，今天並獲學校公開表揚。附近居民常見這名身障者以「臀行」穿越馬路，早已習以為常，連高雄市議員林智鴻去年也曾停車背他過馬路。
據了解，62歲的李姓男子因雙腿行動不便，外出又不願坐輪椅，才常以雙手撐著身子「臀行」過馬路。2024年警方數次接獲他「臀行」過馬路險象環生；去年2月26日他也在高雄市鳳山區中山東路同個口要過馬路，以臀行方式「走」斑馬線，巧遇停車禮讓的人是高雄市議員林智鴻。
林智鴻當時上前要幫助李男，但是李男謝絕求助，林智鴻擔心他發生危險，乾脆背起他，送他到對街後，詢問他需不需要尋求社會救助，他也謝絕。員警說，曾去勸李男可坐輪椅或由家人陪同過馬路，避免發生問題，沒想到他也不願坐輪椅，依然獨自臀行過馬路。
最近李姓男子在鳳山區中山東路同路口過馬路，鳳山國中三年一班學生江詠恩發現他在路中央緩慢移動，怕燈號改變後他來不及過馬路，可能有危險，立即牽著單車護他緩緩過馬路，展現「最美麗的風景」。
【編輯推薦】
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言