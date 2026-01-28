單車護身障者過馬路受表揚 鳳山國中江詠恩：怕他來不及會被車撞到
高雄鳳山國中三年級學生江詠恩，近日牽著腳踏車默默護送一名身障人士過大馬路，暖心的一幕被po上網被瘋狂轉發，他謙虛地說，當時只想到對方很危險，可能來不及過馬路會被車撞到。學校得知他的善行，今天公開表揚，希望啟發更多學生，在生活中落實關懷。
這起暖心的善舉日前發生在高雄鳳山區中山東路，一名穿著國中制服的學生牽著腳踏車，默默陪伴一位行動不便的長者穿越人行道。善舉被駕駛人的行車紀錄器拍下上傳社群平台，短短數小時即吸引數萬人按讚分享，留言稱讚。
影片中的主角是鳳山國中三年一班的江詠恩，他說，當天騎腳踏車遠遠看到一名阿伯在路中央緩慢移動，怕他來不及過馬路，會被車撞到，當時沒有多想便牽著腳踏車陪著阿伯一起走到分隔島。
他說，當時雖然已經亮紅燈，但沿途車輛都主動停下來等待，那名阿伯還關心他「午餐吃了沒」。他不知道影片已經在Threads上累積超過兩萬個讚，是補習班同學告訴他才曉得自己突然爆紅，他自己也嚇到。
鳳山國中表示，看到影片的當下，師長們深深的感動。雖然只是協助行動不便人士過馬路，卻展現了孩子最純真、最柔軟的心地。江同學的舉動是一種發自內心的直覺，溫暖善舉傳回校園後在師生間引起了極大的共鳴，全校都深感與有榮焉。
校長林季玲表示，江同學品行優良，平日就很乖巧，他昨天其實沒有要過馬路，因擔心身障老伯危險，所以主動上前幫忙，看到學生能將課堂上學到的同理心，轉化為實際行動去幫助他人，這份發自內心的體貼，是學校收到最珍貴的禮物。 今早學校頒發2千元獎金及獎狀給予獎勵，開學後會再公開表揚一次。
