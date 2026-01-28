快訊

好暖！高雄國中生肉身護身障過馬路 推腳踏車擋車流感動百萬網友

Toyz獄中爆喜訊！傳與篠崎泫登記結婚 背後原因恐是「避免被驅逐出境」

打開車內燈為什麼大人很激動？網友共鳴有童年陰影 警方曝解答

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄鳳山暖男國中生肉身護身障過馬路 推腳踏車擋車流感動百萬網友

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
網友行經高雄鳳山區中山東路時，碰到國中生一步一步陪伴身障者過馬路，影片讓許多網友紅了眼眶。Threads／jasonfu.mb授權
網友行經高雄鳳山區中山東路時，碰到國中生一步一步陪伴身障者過馬路，影片讓許多網友紅了眼眶。Threads／jasonfu.mb授權

高雄一名汽車駕駛近日行經鳳山區中山東路時，正好遇到一名身障者過馬路，一旁則有一名穿著國中制服的學生牽著腳踏車一步一步的陪伴，駕駛將影片放上社群媒體，瞬間在網路廣傳，鏡頭拉近後，國中生的暖舉讓無數網友瞬間紅了眼眶，有網友看到學生制服，認出是鳳山國中學生，喊話校方應表揚。

該名網友昨天在Threads上放上行車紀錄器畫面，貼文寫著「有人看出這個帥氣的弟弟是哪個學校嗎？感覺值得嘉獎啊！我覺得自愧不如，我路過可能沒看到就經過了，看到了也不一定會停下來幫忙。」

影片中的學生不是自己過馬路，而是牽著YouBike，一步一步陪在一名身障者身旁「護送」他過馬路，且隨著鏡頭拉近，該名身障者原來只能依靠手與臀部移動，國中生暖舉讓沿路車輛放慢車速，行為感動無數網友。

影片曝光後，短時間內瀏覽數破百萬，湧入大量分享與留言，網友讚賞國中生「台灣最美的風景是人」、「弟弟是天使」，有網友看著國中生的制服，認出是鳳山國中的學生，甚至有人寫信給校方，希望讚揚學生暖舉。

網友行經高雄鳳山區中山東路時，碰到國中生一步一步陪伴身障者過馬路，影片讓許多網友紅了眼眶。Threads／jasonfu.mb授權
網友行經高雄鳳山區中山東路時，碰到國中生一步一步陪伴身障者過馬路，影片讓許多網友紅了眼眶。Threads／jasonfu.mb授權

身障者 國中生

延伸閱讀

「超人力霸王」大型水上氣膜 2/7首現高雄愛河灣

身障男路邊行乞「每日僅350元」 當局查身家驚呆：擁3棟房還放高利貸

高雄新商場要來了！北高雄最大娛樂中心「義享B館」亮點曝光 最快年底開幕

高雄捷運新制！紅橘線7站2月起「不開放腳踏車進出」 票價漲20元

相關新聞

高雄鳳山暖男國中生肉身護身障過馬路 推腳踏車擋車流感動百萬網友

高雄一名汽車駕駛近日行經鳳山區中山東路時，正好遇到一名身障者過馬路，一旁則有一名穿著國中制服的學生牽著腳踏車一步一步的陪...

影／教育部長鄭英耀視察苗栗國小校園 縣府爭取總圖2028年落成

教育部長鄭英耀今天到苗栗視察大同國小等校，關切苗栗校園的軟硬體設施及本土語言學習成果，苗栗縣總圖書館新建工程去年已獲教育...

獨／屏東高中鄭緯紳克服逆境 棄台大會計念台師大數學系原因有洋蔥

國立屏東高中數理資優班三年級鄭緯紳他在台灣大學希望入學錄取會計系、特殊選才錄取台灣師範大學數學系。他放棄台大決定念台師大...

新北通學廊道 年底拚達100校

新北市推「通學廊道安全改善計畫」，市長侯友宜昨視察三重區永福國小人行環境改善成果，侯表示，市府已完成97校通學廊道工程，...

新北首創候用校長AI認證 培育智慧校園新世代領航者

新北市教育局今於豐年國小及石碇高中同步啟動115年度國中小候用校長儲訓課程，今年共遴選25名通過初、複試的準候用校長，正...

校園新鮮事／雲林飛沙國小龍鳳獅隊「輸人不輸陣」 實力冠全台

少子化浪潮席捲，雲林縣四湖鄉飛沙國小全校學生從高峰期200多人，驟減剩19人，成軍12年龍鳳獅隊一度面臨人數不足，被迫解...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。