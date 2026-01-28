聽新聞
高雄鳳山暖男國中生肉身護身障過馬路 推腳踏車擋車流感動百萬網友
高雄一名汽車駕駛近日行經鳳山區中山東路時，正好遇到一名身障者過馬路，一旁則有一名穿著國中制服的學生牽著腳踏車一步一步的陪伴，駕駛將影片放上社群媒體，瞬間在網路廣傳，鏡頭拉近後，國中生的暖舉讓無數網友瞬間紅了眼眶，有網友看到學生制服，認出是鳳山國中學生，喊話校方應表揚。
該名網友昨天在Threads上放上行車紀錄器畫面，貼文寫著「有人看出這個帥氣的弟弟是哪個學校嗎？感覺值得嘉獎啊！我覺得自愧不如，我路過可能沒看到就經過了，看到了也不一定會停下來幫忙。」
影片中的學生不是自己過馬路，而是牽著YouBike，一步一步陪在一名身障者身旁「護送」他過馬路，且隨著鏡頭拉近，該名身障者原來只能依靠手與臀部移動，國中生暖舉讓沿路車輛放慢車速，行為感動無數網友。
影片曝光後，短時間內瀏覽數破百萬，湧入大量分享與留言，網友讚賞國中生「台灣最美的風景是人」、「弟弟是天使」，有網友看著國中生的制服，認出是鳳山國中的學生，甚至有人寫信給校方，希望讚揚學生暖舉。
