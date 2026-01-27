關廟五甲國小設施老舊 分兩年度投入1700萬元改善

台南市關廟區五甲國小出現校園設施老舊、樹根隆起及通學步道老化等狀況，民進黨立法委員王定宇今天邀集相關單位現勘時說，已分兩年度以約新台幣1700萬元經費進行改善。

王定宇現勘時表示，提供孩童安全、優質學習環境，是政府基本責任，針對關廟區五甲國小下一階段校園改善計畫，將更為全方位。

他說，除改善校園設施老舊問題，已透過跨年度計畫，分階段在113與114年度向中央與地方政府爭取共約1700萬元經費，讓校園地坪破損、老舊磁磚、花台及樹根隆起、體育設施優化等問題，儘速獲得解決。

王定宇強調，孩童在學校時間很長，校園裡每一塊地坪、每一條步道，關係著孩童安全，讓孩子在優質、安全無虞環境中學習，不只是教育目標，更是從政者的責任與義務，未來會持續關注工程進度，確保施工品質，並盡力讓選區內所有校園更加安全。