關廟五甲國小設施老舊 分兩年度投入1700萬元改善
台南市關廟區五甲國小出現校園設施老舊、樹根隆起及通學步道老化等狀況，民進黨立法委員王定宇今天邀集相關單位現勘時說，已分兩年度以約新台幣1700萬元經費進行改善。
王定宇現勘時表示，提供孩童安全、優質學習環境，是政府基本責任，針對關廟區五甲國小下一階段校園改善計畫，將更為全方位。
他說，除改善校園設施老舊問題，已透過跨年度計畫，分階段在113與114年度向中央與地方政府爭取共約1700萬元經費，讓校園地坪破損、老舊磁磚、花台及樹根隆起、體育設施優化等問題，儘速獲得解決。
王定宇強調，孩童在學校時間很長，校園裡每一塊地坪、每一條步道，關係著孩童安全，讓孩子在優質、安全無虞環境中學習，不只是教育目標，更是從政者的責任與義務，未來會持續關注工程進度，確保施工品質，並盡力讓選區內所有校園更加安全。
【編輯推薦】
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言