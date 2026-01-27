AI結合GIS當助教 新北導入科技編撰6條走讀路線

新北市教育局今天表示，呼應淡水河岸發展與淡江大橋通車契機，透過AI人工智慧與大數據，整合八里區自然環境、歷史發展與產業特色，編撰6條走讀遊學路線轉化為可實作的創新教材。

教育局今天在八里國中舉辦教師工作坊，結合人工智慧（AI）、地理資訊系統（GIS）與走讀課程，為第6屆「新北AI教育豐年季」暖身。

市府副秘書長龔雅雯出席時表示，今年導入AI蒐集大數據，並分析八里當地的自然、歷史與產業，梳理在地脈絡，並輔以GIS技術，記錄田野故事，讓傳統的戶外走讀升級為智慧化的沉浸式教學。

八里國中老師王俊凱分享，透過AI與GIS的協助，讓老師編撰帶得走的教案、讓學生對土地產生感情與感動。尤其，共構6條走讀遊學路線，將八里區的自然與人文歷史，轉化為可實作的創新教材。

八里區為文旦柚的故鄉，也是淡水河出海口潮間帶的「海洋教育」場域，AI協助教師整理田野紀錄，帶領學生在八里左岸「挖文蛤」，或低碳旅遊、田野調查與自然觀察，將生態永續議題轉化為具體的教案。

至於科技的應用，教育局回應中央社記者詢問表示，除探討人工智慧如何輔助閱讀、寫作或圖像創作，以提升教學效率；並透過「做中學」記錄八里區的歷史變遷與自然之美。

在八里生態課程中，王俊凱說，老師透過AI輔助辨識在地物種，拍照就可以立即鑑定螃蟹、彈塗魚等生物。非生物背景的老師降低辨識門檻，不再焦慮，讓科技成為在地「公民科學家」深度數位學習的最強後盾。

他說，善於利用GIS地圖，可將故事數位化，將走讀發現的生物熱點與地方故事標記在數位地圖上。AI進一步分析點位的關聯性，協助老師回到學校後，可以輕鬆產出具邏輯性的「校訂課程地圖」。