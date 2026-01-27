江翠國小校犬「妞妞」憂鬱症？ 真相揭曉

照片取自新北市政府

人類最忠實的朋友狗狗也會憂鬱症嗎？這是真的。新北市板橋區江翠國小裡校犬「妞妞」一直是師生心中的溫暖陪伴。近期校方發現妞妞的笑容變少了，偶爾會出現情緒不穩定，甚至出現啃咬尾巴的行為。特別是在陌生人經過或換班時，原本乖巧的妞妞會顯得格外焦慮，讓長期照顧牠的警衛大哥與老師們十分掛心。

為了能更貼近妞妞的內心世界，校方特別向新北市動物保護防疫處申請專家協助，希望透過專業的引導，找出讓妞妞感到不適的真正原因，陪伴牠度過這段低潮期。

動保處指出，針對校犬「妞妞」近期行為異常，訓犬師黃媛欣近身觀察後指出，生理與環境因素是導致其情緒不穩的主因。妞妞因體型過重引發關節疼痛，導致啃咬尾巴以轉移痛覺的行為。此外，長期鍊養導致妞妞在面臨壓力時，行動受限而產生「轉向攻擊」傷及自身。另外餵食點設置於人流頻繁的警衛室，易觸發犬隻的護食天性；且多數師生未能正確解讀犬隻肢體語言，常將妞妞緊張時的「僵住」反應誤解為放鬆，若強行接觸極易造成意外。

訓犬師黃媛欣表示，一般飼主也可以觀察家中的毛寶貝是否有同樣的狀況，並可以從以下三招改善：包含，「守護健康，管住嘴也暖到心」。別再執迷「胖才可愛」，過重會引發關節疼痛，讓毛寶貝變得敏感易怒。建議維持定時定量餵食，並在天冷時添衣保暖、補充關節營養，身體不痛了，笑容自然就多了。其次，「打造避風港，尊重休息權」。毛寶貝需要專屬的安心空間，餵食地點應選在安靜角落。更重要的是，寵物每天需要3至4小時的深度睡眠，當牠們在吃飯或休息時，請給予空間不打擾，這能有效降低牠們的焦慮與戒備。最後，「練習溫柔互動，散步取代觸摸」。我們習慣摸頭示愛，但對緊張或疼痛的毛寶貝來說卻是壓力。看見牠們時應保持輕聲細語，若發現身體僵硬請勿強行接觸，改以散步或溫柔話語來建立感情。用「有距離的陪伴」傳遞愛意，才能讓牠們在最放鬆的狀態下與我們相處。

新北市動保處表示，校園犬是校園生命教育的重要一環，透過專業輔導，協助校方改善妞妞的生活環境，並提升管理人員及校園師生的專業知能。動保處不只提供行為輔導，更提供校園犬及各機關工作犬貓專屬的醫療及健康服務，讓牠們能全力以赴守護崗位。

