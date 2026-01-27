影／教育部長鄭英耀視察苗栗國小校園 縣府爭取總圖2028年落成

鄭英耀上午由縣府秘書長陳斌山、立委沈發惠辦公室主任陳詩弦、苗栗市長余文忠、縣議員陳品安、許櫻萍等人陪同訪苗栗市大同國小，校長謝美桃簡報指出，大同國小1930年創校、1947幼兒園創園，目前國小有605人、幼兒園有75人，但校舍主體建築都已逾40年，校園安全與衛生面臨關鍵挑戰，迫切工程包括改善西棟、南棟2間老舊廁所、新增無障礙動線及電梯，活動中心結構安全及漏水、照明改善，改善總經費超過2200萬元，希望教育部支持，一次補足校園安全缺口；雖然校舍老舊，但校方以教育軟實力，推動客語沉浸式教學、藝術才能美術班，籃球運動也在全國賽屢獲佳績。

大同國小管樂隊從小二就有學生參加，上午在穿堂吹奏迎接鄭英耀，讓他眼睛為之一亮，一行隨後到幼兒園與孩子使用客語對話，並發放小紅包；鄭英耀視察老舊廁所等工程需求，也參觀幼兒園遊戲場，場內由小石子鋪地，不致於遊戲後沾染細沙，兒童由老師陪同在場內開心玩耍 ，讓大家留下深刻印象。

陳斌山代表縣長鍾東錦感謝教育部對苗栗的支持，尤其縣府目前全力推動的縣立總圖書館，也已獲得教育核定補助。教育處長葉芯慧表示，總圖預定地為目前縣警局所在地，經費約需12億元，依中央規定最高可補助6萬元，教育部核定4.8億元，全案在縣警局遷離後即可推動施工，盼2028年底能完工啟用。

鄭英耀上午視察大同國小、苑裡鎮山腳國小，下午將造訪竹南鎮照南國小、頭份市六合國小。

陳品安強調，她今天陪鄭部長視察苗栗的校園設施和長者樂齡環境，看見苗栗在中央資源投入下，提升從小到老、從0歲到120歲全年齡的成長及生活品質，致力落實教育平權和促進全年齡的身心發展。各校將在教育部經費支持下整修校園圍牆、改善操場跑道、整建老舊廁所、無障礙設施等，讓苗栗孩子有更好的教育環境。 大同國小附幼的遊戲場，場內由小石子鋪地，不致於遊戲後沾染細沙，兒童由老師陪同在場內開心玩耍 ，讓教育部長鄭英耀一行人留下深刻印象。記者胡蓬生／攝影 教育部長鄭英耀上午視察苗栗市大同國小，關切苗栗校園的軟硬體設施及本土語言學習成果，與幼兒園小朋友合影留念。記者胡蓬生／攝影 教育部長鄭英耀（中）上午視察苗栗市大同國小，關切苗栗校園的軟硬體設施及本土語言學習成果。記者胡蓬生／攝影 教育部長鄭英耀上午視察苗栗市大同國小，關切苗栗校園的軟硬體設施及本土語言學習成果。記者胡蓬生／攝影