獨／屏東高中鄭緯紳克服逆境 棄台大會計念台師大數學系原因有洋蔥
國立屏東高中數理資優班三年級鄭緯紳他在台灣大學希望入學錄取會計系、特殊選才錄取台灣師範大學數學系。他放棄台大決定念台師大數學系，數學系對他來說有雙重意義，他從小立志當數學老師，父親曾是數學家教，因父親早逝，數學是他與父親之間的連結。
鄭緯紳的家境並不富裕，父親在他小學五年級時過世，母親是越南新住民，他從小由阿公照顧拉拔長大。他也提到，父親會希望他能做自己，想做什麼就去嘗試看看。
鄭緯紳對數學情有獨鍾，他說，父親曾是數學家教，後來到工廠工作，他猶記得小時候父親都會跟他一起玩數學相關遊戲。國小時，他突然某天對數學宛若開竅，很喜歡數學解題過程，國小時候他就開始嘗試出數學題目給同學寫。
鄭緯紳念大同高中國中部，國中數學老師對他影響甚深，國中數學老師有三個，國二時數學老師鼓勵他出平日小考數學題目，國三數學老師讓他出總複習數學考券，鄭緯紳說，國中時他沒有電腦，出考券題目都是用手寫，第一次出總複習的考券，難易度沒掌握好，結果出的太難了。
鄭緯紳也在國三數學老師鼓勵下考屏東高中數理資優班，鄭緯紳國中會考數學科滿分A++，進入屏東數資班，他的數學科是校排第一，他也是同學們的數學小老師。
高中導師林俊麟形容緯紳很樂於分享，會根據同學的程度適性引導同學，規畫適合同學的數學題目，緯紳除了將自己照顧好外，也樂於將光芒分享給大家，主動幫忙同學，重視利他，很不容易。
鄭緯紳說，他從出題過程中了解題目架構與數學原理應用，出題與解題過程加深複習。他學習數學的方法將每個章節看過後，從解題出題中理解應用，出題時要注意避免題目出現瑕疵或邏輯不成立的敘述。
鄭緯紳說，他最怕的科目就是要背的科目，記憶力真的很不好，要背的科目考前都要趕快準備。
導師林俊麟也提到，緯紳因家庭背景關係，升高中前沒有接受任何資優教育或數學競賽培訓，以學校課程為主打下基礎，但是環境並沒有影響緯紳的學習表現，整體科目校排前3％，緯紳若不用特殊選才，也可以達到升學理想目標。
面對即將到來大學生涯，鄭緯紳有點緊張又期待，他也利用這段超長暑假努力培力自己，找開放課程資源，上數學相關線上課。
