新北通學廊道 年底拚達100校

新北市推「通學廊道安全改善計畫」，市長侯友宜昨視察三重區永福國小人行環境改善成果，侯表示，市府已完成97校通學廊道工程，三重尚有2處同步施工，預計今年底可如期達成100校目標，實踐人本城市理念。

通學廊道是學生每天通行最重要道路之一，侯友宜說，他上任後將通學廊道政策列為施政重點，原規畫改善80校，因應實際需求，再提升至100校。改善後不僅讓學童受益，也讓社區居民共享更友善步行空間。

市府近年累計改善約40公里通學廊道，投入經費約16億元，施工多位於人潮密集的都會型環境，工程挑戰高，市府說，將爭取中央「永續提升人行安全計畫」補助，加速人本環境建設。

新北工務局長馮兆麟表示，新北2019年啟動通學步道改善計畫，至今完成97校，其中41案爭取中央前瞻與校園周邊改善補助約6億元，累計改善總長度40.56公里，受惠師生逾16萬人。改善作業包括透過道路巡查、校方與里長反映等多元管道蒐集意見，確保內容貼近實際需求。

養工處長鄭立輝說明，永福國小周邊鄰近住宅、公園及商業設施，人行道使用頻繁，過去因私人建物占用與植栽設施壓縮空間，淨寬不足影響通行安全。此次改善範圍涵蓋下竹圍街、永福街及永福街72巷，改善長度約556公尺，透過設施整併與樹木移植，完工後人行道淨寬提升至1.5公尺以上，大幅改善行走空間。同步整併路燈、號誌桿與控制箱等設施，排除通行障礙，拓寬行人停等空間、退縮行穿線，並增設無障礙導盲設施與斜坡道。