「南橫最高學府」重生 高雄桃源國中災後整修落成

高雄桃源國中2024年7月因颱風凱米受創，校方爭取經費整修老舊廁所、受損柔道場及球場等，近期舉辦落成典禮，讓這座「南橫山區最高學府」以嶄新面貌持續承接學子的夢想。

高雄市政府教育局說明，2024年7月颱風凱米重創桃源區，桃源國中首當其衝，大量土石流灌入校園，掩埋教室、柔道場與綜合球場，在教育部與高雄市政府教育局經費支持下，斥資近新台幣2000萬元進行整修。

高雄市立桃源國中校長陳世明告訴中央社記者，去年因強降雨及地震等狀況，通往校園道路受損，工程機具及建材無法進場施工，使工期延宕數個月。

陳世明說，校內老舊廁所使用20多年，存在漏水及通風不良等問題，另外，柔道場還兼具汛期臨時安置處的角色，此次整修完工，提升就學環境，讓學童擁有更優質、安全及友善的學習環境，「不只是在蓋球場，是在重建孩子們的自信」。

高雄教育局今天發布新聞稿表示，歷經超過一年半努力後，校園清運淤泥、強化防災韌性，23日舉行桃源國中「老舊廁所、組合屋汛期臨時多功能安置處與綜合球場整修」聯合竣工落成典禮。

高雄教育局提到，落成典禮上，「布童凡響」合唱團現場演唱自創曲「Uninang」，在布農語意指感謝之意，歌聲嘹亮迴盪山谷。這首歌曾是在災後重建初期，孩子們唱給援助單位的謝曲，此次再度迴盪校園，傳遞感恩並迎接新校舍。

高雄市政府教育局指出，典禮透過布農族傳統立柱儀式，象徵祝禱照顧校內建物，讓師生可以健康平安，並向周遭山林神靈虔敬感謝，庇佑桃源國中各項重建工程。

教育局表示，校內新整修廁所將布農族傳統圖騰與大地色系融入空間設計，兼具性別友善與美感設計；組合屋汛期臨時多功能安置處則針對建築結構加強防水、更新電力設備及調整空間機能；綜合球場色彩融合布農族圖騰特色，並採用高耐磨材質，能抵抗高海拔強紫外線及具備排水功能，以應對強降雨等狀況。