新北首創候用校長AI認證 培育智慧校園新世代領航者

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
教育局長張明文（前）表示，115年度候用校長除須完成1至5月的完整儲訓外，後續更需進入教育局進行近一年的「第三階段甄選」實務歷練。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今於豐年國小及石碇高中同步啟動115年度國中小候用校長儲訓課程，今年共遴選25名通過初、複試的準候用校長，正式展開新一輪校長人才培育。教育局今年首度將「AI認證」納入候用校長培訓核心，強化校長在科技治理與前瞻決策上的能力，培育智慧校園的新世代領航者。

教育局長張明文表示，新北市長期以高標準、嚴把關方式進行校長遴選與培育。115年度候用校長除須完成1月至5月的完整儲訓課程，後續還需進入教育局接受近一年的第三階段甄選實務歷練，每週隨同資深校長進行校務觀摩與行政實作，累積實際辦學經驗，並通過多元考核後，才能正式取得候用校長資格。

教育局指出，本次儲訓課程為期11週，首週安排木章訓練，由中華民國童軍總會及新北市童軍會共同指導，透過戶外實作與任務挑戰，引導準校長體會互助、責任與服務的教育精神，並將其內化為校園治理的重要價值。完成童軍訓練後，學員將接續參與2週新北市自辦專業課程，以及8週國家教育研究院系統化研習，從教育趨勢、校務經營到領導實務，全面厚植校長專業素養。

教育局表示，因應教育現場快速變化，今年首度將AI人工智慧教育納入候用校長培育重點，結合SEL社會情緒學習等教育趨勢，透過工作坊形式進行參訪、討論與實作，並規畫取得AI相關專業認證，協助未來校長掌握數位治理與校園創新方向。教育局期盼，透過系統化、多階段且高密度的培育歷程，培養兼具專業判斷、科技素養與人文關懷的教育領導者，穩健因應校園治理挑戰，帶領學校持續發展，讓學生在多元適性的學習環境中成長。

團集會時間授予職位章。圖／新北市教育局提供
國中候用校長木章訓練在石碇高中辦理。圖／新北市教育局提供
木章訓練搭建精神堡壘。圖／新北市教育局提供
